UTSIKTEN FORSVINNER: Beboere i Sandviken var onsdag kveld møtt opp for til informasjonsmøte om kommunens nye planer for Kristiansholm, Sandvikstorget og Rosegrenden. På bildet har en lokal beboer og arkitekt tegnet inn kommunens foreslåtte maksimalutnytting for å vise de potensielle konsekvensene. FOTO: Anne Carlsen