Ferske tall viser inntektsfall og økende kostnader for norske bønder. Bondeorganisasjonene spår tøffe forhandlinger i jordbruksoppgjøret.

Gjennomsnittsbonden må forvente en inntektsnedgang på 14.500 kroner fra 2016 til 2018, ifølge tallene Budsjettnemnda for jordbruket la frem torsdag.

– Prognosene er svært alvorlige. Inntektene til bonden går ned, mens resten av samfunnet drar ifra. Det gir et krevende utgangspunkt for årets jordbruksforhandlinger, sier leder Lars Petter Bartnes i Norges Bondelag.

Også Norsk Bonde- og Småbrukarlag tror forhandlingene blir tøffe. Organisasjonen påpeker at Stortinget i fjor vedtok at inntektsforskjellene mellom jordbruket og andre skulle reduseres. Men prognosene visere at inntektsgapet mellom jordbruket og resten av samfunnet vil øke med over 40.000 kroner fra 2016.

Begge organisasjonene peker på lavere inntekter fra markedet og økte kostnader, spesielt til kraftfôr, som årsaker til inntektsnedgangen. Også gjødsel og drivstoff er blitt dyrere.

Samtidig er markedssituasjonen vanskelig særlig for sau og lam, gris, egg og til dels slaktekylling.

Regjeringen mener hovedproblemet er overproduksjon som skyldes subsidier. Småbrukarlaget vedgår at dette er en utfordring, og foreslår satsing på tilskudd som ikke stimulerer til økt produksjon.

Også inntektsnivået for kornbønder er lavt, ifølge Bondelaget, som mener det bidrar til at kornarealet går ned og Norges evne til å være selvforsynt blir mindre.

– Det blir et av flere viktige tema i årets jordbruksoppgjør, sier Bartnes.