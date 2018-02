Eierselskapet bak bergenskjeden Tilbords har slått seg selv konkurs.

Etter tre måneder i eie av Kitch’n-kjeden melder eierselskapene Tirag AS og Tirag Holding AS oppbud.

Det betyr at Tilbords-butikkene, mange av dem i Bergen, går en uviss fremtid i møte. Det skriver BA mandag formiddag.

– Midlertidig vil alle butikkene være oppe som normalt, frem til det blir oppnevnt en bostyrer som skal ta stilling til videre drift i hver enkelt butikk, sier daglig leder Odd Sverre Arnøy til avisen.

Større tap enn ventet

Selskapet hadde ikke annet valg enn å begjære seg selv konkurs, opplyser de i en pressemelding. Bakgrunnen er inntektsfall og krympende marginer.

Kitch’n overtok Tilbords-kjeden i november i fjor.

Kjøkkenkjeden eies av Plantasjen-gründer Thore Torstensen og Europris-gründer Wiggo Erichsen.

– I forbindelse med overtakelsen forventet vi at tap og nødvendige nedskrivninger i balansen ville føre til et tap på 20 til 40 millioner kroner i 2017. Når vi nå kan konstatere at antatt tap og nedskrivninger blir mellom 60 til 70 millioner kroner kan vi ikke gjøre annet enn å begjære oppbud, sier Arnøy.

Exit av Herkules Capital

Ved overtakelsen var det 120 Tilbords-butikker. Mange av dem ligger i Bergen. Kitch’n hadde på dette tidspunktet vel 130 butikker.

Den forrige eieren var ventureselskapet Herkules Capital. De kjøpte kjøkkenkjeden i 2009, og hadde positiv vekst.

Så gikk de på en smell i 2013–2014. Da etablerte de seg i kjøpesenteret GlasMagasinet på Stortorvet i Oslo.

– Vi må innrømme at vi bommet veldig da vi åpnet på GlasMagasinet, som kom i tillegg til netthandel og bransjeglidning. Det var tungt for selskapet og medførte store tap. Vi har aldri hentet oss inn etter dette, sa daglig leder Svein Flåskjer til Finansavisen.

Saken oppdateres.