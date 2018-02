Eierselskapet bak bergenskjeden Tilbords har slått seg selv konkurs. Nå er det usikkert hva som skjer med butikker og ansatte.

Etter tre måneder i eie av Kitch’n-kjeden melder eierselskapene Tirag AS og Tirag Holding AS oppbud.

Det betyr at Tilbords-butikkene, mange av dem i Bergen, går en uviss fremtid i møte. BA meldte om nyheten mandag formiddag.

– Midlertidig vil alle butikkene være åpne som normalt, frem til det blir oppnevnt en bostyrer som skal ta stilling til videre drift i hver enkelt butikk, sier daglig leder Odd Sverre Arnøy til avisen.

Solgte familieselskapet

Tilbordskjeden er franchisebasert og stammer fra familiebedriften Peter M. Kolderup, som i sin tid ble etablert i Bergen sentrum i 1854.

For familien som en gang eide det hele, er det vondt å høre at Tilbords er nært havari.

– Dette er en uendelig trist nyhet, sier Peter Kolderup Greve.

Han solgte familieselskapet Peter M. Kolderup AS til ventureselskapet Herkules Capital for snart ti år siden.

Kjøkkenkjeden Kitch’n overtok aksjene i Tirag Holding fra Herkules i november i fjor.

– Mange medarbeidere har hatt 50-års karriere i bedriften og mange franchisetakere har satset penger. Dette er bare veldig trist og leit, sier Greve.

Bjørn Erik Larsen

Exit av Herkules Capital

Herkules hadde positiv vekst etter overtakelsen fra bergensfamilien i 2009.

Så gikk de på en smell i 2013–2014. Da etablerte de seg i kjøpesenteret GlasMagasinet på Stortorvet i Oslo.

– Vi må innrømme at vi bommet veldig da vi åpnet på GlasMagasinet, som kom i tillegg til netthandel og bransjeglidning. Det var tungt for selskapet og medførte store tap. Vi har aldri hentet oss inn etter dette, sa daglig leder Svein Flåskjer til Finansavisen.

Eierselskapet hadde ikke annet valg enn å begjære seg selv konkurs, opplyser de i en pressemelding. Bakgrunnen er inntektsfall og krympende marginer.

– I forbindelse med overtakelsen forventet vi at tap og nødvendige nedskrivninger i balansen ville føre til et tap på 20 til 40 millioner kroner i 2017. Når vi nå kan konstatere at antatt tap og nedskrivninger blir mellom 60 til 70 millioner kroner kan vi ikke gjøre annet enn å begjære oppbud, sier Arnøy til DN.

Det har ikke lykkes BT å få tak i Arnøy.

– Ikke overrasket

Større kostnadsgrep skal ha blitt gjort for å holde kjeden flytende. Blant annet mistet 15 administrasjonsmedarbeidere jobben.

Kitch’n-Kjeden eies av Plantasjen-gründer Thore Torstensen og Europris-gründer Wiggo Erichsen.

Ved overtakelsen fra Herkules var det 120 Tilbords-butikker. Mange av dem ligger i Bergen og omegn. Kitch’n hadde på dette tidspunktet vel 130 butikker.

Oppkjøpsraidet omfattet også kjøkkenkjeden Rafens. For bare noen uker siden meldte de oppbud også her.

Dette var blant annet for å sikre eksistensen til Tilbords, opplyste Arnøy til Nettavisen.

– Jeg fikk en e-post klokken ni i morges. Jeg ante ikke om konkursen, men jeg er ikke overrasket. Vi ble kjøpt opp av Kitch’n for noen måneder siden, og store oppkjøp bringer store endringer, sier Silje Storrud.

Silje Katrine Robinson (arkiv)

Håper på nye eiere

Det er bare tre uker siden hun begynte i en ny stilling som butikksjef hos Tilbords ved Bergen Storsenter.

Storrud, som ekspederer kunder som vanlig i butikken, har stor tro på at andre vil kjøpe opp Tilbords-butikkene.

– Det er trist at vi har gått konkurs. Men Tilbords er en kjent merkevare, og jeg merker en optimisme blant lederne. Jeg tror at dette kommer til å gå bra.

Greve går med samme håp. Som tidligere eier har han fulgt nøye med på oppkjøpsprosessene.

– Ingenting er bedre enn om det kommer noen fra sidelinjen og driver videre, sier han.