Kinesisk produksjon overraskende svak i juli

Nedstenging knyttet coronapandemien og lavere etterspørsel senket aktiviteten i kinesiske fabrikker.

Det viser ferske tall fra landets innkjøpssjefsindeks (PMI) for juli som falt fra 50,2 i juni, til 49,0 i juli måned, skriver Reuters som henviser til Kinas nasjonale statistikkbyrå.

Tallet er under 50, som er tallet som skiller vekst fra tilbakegang i økonomien.

På forhånd hadde markedet ventet at tallet ville øke til 50,4 i sommer.

– Nivået på Kinas økonomiske velstand har falt, og fundamentet for landets gjenoppretting etter pandemien styrke seg i tiden fremover, sier Zhao Qinghe, i Kinas nasjonale statistikkbyrå i en uttalelse i forbindelse med tallene.

Tallet er det laveste på tre måneder, og svekkelsen kom særlig fra olje, kull- og smelteverksindustrien.

Til tross for at kinesisk økonomi har slitt under svært strenge coronatiltak og nedstenginger, har nylige uttalelser fra myndighetene understreket at man fremdeles er svært dedikert i jobben med å holde spredningen av viruset nede.

Det har også blitt spekulert ifra økonomer at landet har gått bort fra sitt opprinnelige vekstmål på 5,5 prosent i 2022.

I årets første halvår lå Kinas bruttonasjonalprodukt på kun 2,5 prosent over nivået for ett år siden.