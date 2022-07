1–2 dager før alle SAS-fly er i luften etter streikeslutt

SAS vil trenge 24–48 timer på å få alle fly luften igjen når streiken er over.

SAS har et stort rutenett i Norden og Europa. Det vil ta litt tid før alle ruter går som normalt etter at streiken avsluttes.

Publisert Publisert For mindre enn 40 minutter siden

Svært mange nordmenn venter nå i spenning på om pilotene og SAS-ledelsen kan bli enige om en avtale som gjør at pilotstreiken avsluttes i dag.

Noen av disse skal på ferie i utlandet eller i Norge. Og noen sitter nå i solstoler i Sør-Europa og lurer på hvordan de skal komme seg hjem igjen.

Les også Riksmekleren: Håper partene stiller løsningsorienterte i nye forhandlinger

Pressetalsperson Tonje Sund i SAS Norge

Puslespill

Svaret fra SAS er at de vil trenge 1–2 dager på få absolutte alle fly i luften og alle ruter i gang igjen, fra det øyeblikket at streiken erklæres avsluttet.

Flyene står nå stort sett parkert på sine respektive baser i Skandinavia.

Hvis du for eksempel nå sitter i Malaga og skal hjem igjen alt i morgen tidlig skal det derfor holde hardt at flyet går, selv om streiken avsluttes i dag. Men om du skal hjem først fredag bør du være sikker, vel å merke gitt at partene blir enige alt i dag.

– Selv om vi starter opp umiddelbart etter at streiken avsluttes, vil det ta noe tid å få alle mannskap og fly posisjonert ute i vårt rutenett. Det er et puslespill, sier pressetalsperson Tonje Sund i SAS Norge.

Les også Pilotleder: – Det er ikke vi som er problemet

Mange SAS-fly står nå parkert på den norske basen på Gardermoen.

Nettsider nede

SAS har satt opp en egen nettside som dag for dag viser alle avganger som er avlyst på grunn av streiken og hvilke som går som planlagt.

Disse sidene gikk imidlertid onsdag formiddag ned for telling både på SAS’ norske, svenske og danske hjemmesider. «504 – Gateway Timeout» var da beskjeden som møtte de som ville sjekke sin flight.

Hos SAS visste man ikke onsdag formiddagen årsaken til at nettsidene gikk ned for telling.

Etter ca. én time var imidlertid nettsidene oppe igjen.

En stund onsdag formiddag var dette beskjeden som møtte de som ville sjekke om deres flyvning med SAS gikk som planlagt eller var avlyst.

CityJet flyr flest

Før nettsidene gikk ned, rakk imidlertid Aftenposten/E24 å gjøre en kjapp opptelling på flyvninger til og fra Gardermoen onsdag.

Av totalt 100 flyvninger ut fra Gardermoen onsdag er 65 avlyst. Men 35 flyvninger skal gå som normalt. Nær halvparten av disse opereres av selskapet CityJet. Det er et annet selskap som leier ut både fly malt i SAS-farger og mannskaper i SAS-uniformer til SAS.

Det omstridte irske datterselskapet SAS Connect står i dag for seks flyvninger både fra og til Gardermoen. De fleste av disse rutene går mellom Oslo og London.

Det er særlig de store melkerutene Oslo-Trondheim og Oslo-Bergen som er rammet av streiken innenriks. De mange daglige flyvningene mellom de norske storbyene flys nesten utelukkende av piloter som nå er tatt ut i streik.