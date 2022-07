California saksøkes for å forby våpenreklame for barn

California saksøkes av et tidsskrift som mener at statens forbud mot våpenreklame rettet mot barn er i strid med grunnloven.

NTB

Publisert For mindre enn 30 minutter siden

California innførte nylig en lov som begrenser muligheten for å målrette reklame for våpen mot barn.

Guvernør Gavin Newsom begrunner loven med at våpenprodusenten Wee 1 Tactical hadde reklamert for AR15-rifler spesifikt for barn, samme våpen som er brukt i en rekke skoleskytinger, blant annet i Uvalde i Texas der 19 barn og to lærere ble drept.

Men et slikt forbud strider mot amerikanernes grunnlovsfestede ytringsfrihet, mener forlaget Junior Sports Magazines, med støtte fra Second Amendment Foundation, ifølge Reuters.

Second Amendment Foundation arbeider for færre begrensninger i retten til å kjøpte og bære skytevåpen i USA.