Nesten halvparten av statens selskaper leverer ikke klimaregnskap

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap).

1 Klimaministerens krevende forsvarstale Klimaminister Espen Barth Eide (Ap) er ikke fornøyd med Norges klimainnsats. Klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) forsøker å muntre opp nasjonen, en uke etter at Norges klimaregnskap for 2021 ble kjent. Regnskapet viser at vi bare klarte å kutte magre 0,3 prosent fra året før. I en kronikk på E24 innrømmer Eide at bildet ser dystrere ut: utslippene økte faktisk fra de fleste sektorer. Men statistikken ble berget av at gassproduksjonen på Melkøya i Finnmark var nedstengt hele året, på grunn av brann. Klimaministeren gjør ingen forsøk på å forklare hvorfor det går så tregt i Norge, eller hvordan regjeringen skal kutte hele 55 prosent av utslippene fra 1990-nivå innenlands innen 2030. Han viser isteden til at det ikke går så glatt andre steder heller. For eksempel at de globale utslippene økte med hele seks prosent i 2021. Eide velger likevel å være optimist. Her er noen av punktene i forsvarstalen hans: Verden er i en fase preget av «dyp dekarbonisering». Det betyr at landene går systematisk løs på kjernen i økonomien for å vri den i retning av lav- og nullutslipp på tvers av alle verdikjeder.

EU har erkjent at karbonprising ikke er tilstrekkelig, og ruller ut en ny og grønn giv, «Repower EU»

Russlands krig i Ukraina har blitt et argument for et enda raskere grønt skifte.

2 Statens selskaper bør skjerpe seg Norske tog er blant selskapene som ikke har levert klimaregnskap for 2021. Det Espen Barth Eide ikke nevner i kronikken sin, er at mange selskaper der Den norske stat er eier, ikke har kontroll på sine egne klimautslipp. Nettavisen Energi og klima skriver at da næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) presenterte «Statens eierrapport» denne uken, avslørte han samtidig at hele 30 av 71 selskaper som har staten på laget, ikke leverer klimaregnskap for sin egen virksomhet. Blant disse er Innovasjon Norge, Norske tog, Nye Veier, Norfund, Siva (Selskapet for industrivekst) og Nationaltheatret i Oslo. Redaktør Anders Bjartnes i Energi og klima er ikke imponert: – Hvis noe er sikkert, er det at Norge aldri vil nå sine klimamål dersom statens egne selskaper og virksomheter ikke holder orden på egne utslipp og bidrar til at de går ned, skriver han. Næringsministeren krever nå at alle selskapene får orden på klimarapporteringen innen neste år.

3 Ingen grønnmerking for gassen EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen vil kalle gass og atomkraft miljøvennlig energi. Kan vi kalle gass og atomkraft miljøvennlig energi? Spørsmålet herjer for tiden EU-politikken i Brussel. Et forslag om å betegne de to energikildene som grønne, fikk denne uken en solid bulk i siden. Spørsmålet ble behandlet i EUs komiteer for miljø- og finanssaker. Det ble nedstemt med 76 mot 62 stemmer, skriver E24. Dermed trosser politikerne EU-kommisjonen, som er mer lysten på å grønngjøre gass og kjernekraft når utfasing av kull skal speedes opp. Miljøbevegelsen og flere land har også uttrykt sterk misnøye mot det kontroversielle forslaget. De mener at et fossilprodukt som gass ikke bør kategoriseres som bra for miljøet, og at forslaget bare vil føre til grønnvasking av gassimport fra Russland. Saken er også viktig for Norge, siden vi eksporterer store mengder gass til Europa. Krigen i Ukraina vil føre til at eksporten vil øke de neste årene. I juli skal EU-parlamentet behandle saken i plenum - og avgjøre hvilken status gassen og kjernekraften skal få.

4 Det norske havvind-vorspielet tar av Equinors havvind-prosjekt Hywind Tampen under bygging i Sløvåg nord for Bergen. Folk i Equinor må tenke og løpe særdeles fort de neste årene. Det bør være en konklusjon etter at statsoljeselskapet presenterte planene for et havvindprosjekt ved Troll-feltet i Nordsjøen fredag. Går det som Equinor ønsker seg, skal prosjektet stå klart allerede i 2027. Selskapet skal utvikle havvind sammen med partnerne Petoro, TotalEnergies, Shell og ConocoPhillips. Prosjektet har fått navnet «Trollvind», og skal produsere 4,3 terawattimer (TWh) i året. Til sammenligning: den totale kraftproduksjonen i Norge er 155 TWh i året. Så her snakker vi om et betydelig vindkrafttak. I en pressemelding skriver Equinor at kraften fra vindparken kan bidra til å dekke behovet når olje- og gassinstallasjoner skal elektrifiseres. Dessuten håper selskapet at utbygging kan sette fart på Norges satsing på havvind. Et annet pluss er at det kan levere mer kraft til Bergens-regionen. Troll-feltet ligger 65 kilometer vest for Øygarden i Vestland. Hvor understell, turbiner og infrastruktur skal bygges, er i skrivende stund ikke klart. Equinor håper å ta en investeringsbeslutning i løpet av neste år.

For at Norge skal nå målet om å bli et lavutslippssamfunn, der økonomisk vekst og utvikling skal skje innenfor naturens tålegrenser, må hele samfunnet gjennom en enorm omstilling. Næringslivet er en viktig drivkraft i denne utviklingen, som etter alle solemerker kommer til å akselerere fremover.

