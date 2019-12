Ny eksportrekord for norsk sjømat

Siden 2010 har norsk sjømateksport doblet seg. For første gang vil Norge i år eksportere sjømat for over 100 milliarder kroner.

FISKEDISKEN: Laksefileter og laksekoteletter i fiskedisken hos en fiskehandler i Oslo sentrum. En storstilt satsing på norsk sjømat skal i høst vekke nordmenn og utlendingers interesse for hva havet har å by på. Terje Bendiksby, NTB scanpix

NTB

Ved utgangen av november hadde Norge eksportert 2,4 millioner tonn sjømat til en verdi av 97,7 milliarder kroner, noe som betyr at verdien av eksporten vil passere 100 milliarder kroner denne uken.

Sjømateksport utgjør med det 10 prosent av norsk vareeksport, inkludert olje og gass.

Fiskeri- og sjømatminister Harald Tom Nesvik (Frp) mener dette er gledelige nyheter siden sjømatnæringen skaper aktivitet i hele landet.

– Jeg vil takke alle som har bidratt til denne rekorden. Dere gjør en kjempejobb, sier Nesvik i en pressemelding.

SMOLT: Fiskeriminister Harald T. Nesvik ser på laksesmolt under et besøk til Cermaq sitt smoltanlegg i Punta Arenas. Heiko Junge, NTB scanpix (Arkivfoto)

Det er EU og Frankrike som er de viktigste enkeltmarkedene for norsk sjømat. 65 prosent av norsk eksport går hit. Samtidig øker etterspørselen fra flere land i Asia, blant annet i Kina, Thailand, Sør-Korea og Japan.

Laks står for rundt 67 prosent av norsk sjømateksport, men også torsk og makrell er viktige arter og står for henholdsvis 10 prosent og 4 prosent av eksporten.