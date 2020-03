Irmelin ble permittert fra jobben: – Jeg lurer veldig på hvordan dette skal gå

Alenemor Irmelin Skage ble permittert fra jobben som kokk. Om en måned kan hun stå med drøyt 60 prosent av lønnen. – Det er ulevelig, sier hun.

Irmelin Oppedal Skage er fortvilt. Hun er redd hun ikke skal klare å betale regningene når 20 dager med full lønn er over. Foto: Marita Aarekol

Før helgen fikk Irmelin Skage (36) på Os beskjed om at hun blir permittert fra jobben som kokk på Solstrand hotell.

Det ble en tung helg med mange bekymringer. I likhet med rundt 10.000 mennesker innenfor hotell- og restaurantbransjen i Bergens-området står hun nå uten jobb.

Tenker seg om i matbutikken

– Jeg har allerede satt meg selv i sparemodus. I helgen vurderte jeg nøye hva jeg skulle kjøpe da jeg handlet mat. Men ungene må jo bli mette, sier Skage.

Det blir mange turer ut på sparkesykkelen med sønnen Tobias Skage Bruksjord (5) når skolen er stengt. Foto: Marita Aarekol

Fortvilelsen og usikkerheten er stor.

– Jeg lurer veldig på hvordan dette skal gå. Ingen vet jo ikke hvor lenge dette varer, sier Skage.

Hun er alenemor med to barn og har en grunnlønn på rett over 300.000 kroner. Normalt har hun utbetalt 20.000–21.000 kroner.

I de første 20 dagene med dagpenger er hun nå sikret full lønn via regjeringens nye krisepakke.

– Ulevelig

Men det som kan skje etter 20 dager er det hun frykter mest: Ifølge dagens regler vil hun gå ned til 62,4 prosent av lønnen.

– Da blir det totalt krise. Lønnen strekker nesten ikke til når jeg har hundre prosent utbetalt. Går jeg ned til 62,4 prosent ... Det er ulevelig. Jeg vil ikke klare å betale regningene mine, sier Skage.

Permitterte Irmelin Oppedal Skage hjemme i Hagavik Mikal Skage Seilen (10) og Tobias Skage Bruksjord (5). Foto: Marita Aarekol

Hun er bekymret for permitterte folk i reiselivsbransjen.

– 40 prosent mindre lønn er skammelig. Hvordan skal vi klare å forsørge barna våre?

Hun leier en leilighet sammen med de to barna på ti og fem år. Regninger til hus, bil, strøm og mat vil må betales selv om hun får mindre utbetalt i måneden. Hun har regnet på det, men trengte ikke se lenge på regnestykket før hun fant ut at dette ikke holder.

Vakter som kokk på Solstrand er byttet ut med turer i skogen og hjemmeundervisning for Irmelin Oppedal Skage og sønnene. Foto: Marita Aarekol

– Og hvordan blir det når jeg skal henvende meg til Nav om hjelp? Der virker det som om kapasiteten er sprengt, sier Skage.

– Veldig, veldig trist

Skage har jobbet som kokk ved Solstrand i ni år. Før hun fikk permitteringsvarselet merket også de på kjøkkenet at det ble stillere.

Avbestillingene ble så mange at det ikke var noen stor overraskelse da hotellet stengte for første gang på 125 år.

– Jeg forstår at hotellet måtte stenge. For det var ingenting igjen å gjøre for oss til slutt. Det er jo totalt krise i hele bransjen. Jeg synes det er veldig, veldig trist, sier Skage.

– Jeg håper bare at alt går over så fort som mulig og at vi har jobber å gå tilbake til, sier Skage.

Blant flere tusen permitterte

Nå er hun hjemme med barna. Dagene brukes på turer i skogen eller å gå utenfor for å sykle. I tillegg har hun fått en ny tilværelse som hjemmelærer for guttene Mikal (10) og Tobias (5).

– Plutselig er hele tilværelsen endret. Det gjør noe med deg, sier Skage.

Hun har litt kontakt med andre kolleger som er kommet i samme situasjon. Totalt skal rundt 10.000 ansatte i hotell- og restaurantbransjen nå være ute i permittering i Bergen, ifølge Fellesforbundet.

Mener reglene bør endres

– Jeg vil si at folk er fortvilte og kjenner på usikkerhet. Spesielt fordi de ikke vet så mye om hvor lang tid dette til ta og hva som skjer fremover, sier Skage.

Hun mener permitteringsreglene bør endres.

– Regjeringen må gjøre noe for oss lavtlønte. Fattigdommen er stor nok fra før. Fortsetter dette blir det veldig mye fattigdom og sosiale ulikheter, sier hun.

Reiselivet er blant dem som er hardest rammet. Skage synes det er bra at bedriftene nå får hjelp fra regjeringen.

– Man kan jo lure på om yrkene våre i reiselivsbransjen er gode nok. Etter lønnen vi får virker det ikke sånn, sier Skage.