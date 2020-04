Skup-prisen tildeles VG

VG vant Skup-prisen for «Helsereformens konsekvenser». Dagbladet, TV 2 og NRK fikk diplomer.

VG vant Skup-prisen for «Helsereformens konsekvenser». Juryleder Bernt Olufsen (t.v.) delte ut prisen under et digitalt arrangement lørdag kveld. VG-journalistene Shazia Majid (øverst i midten), Sofie Amalie Fraser (øverst t.h.), Anne Stine Sæther (nederst) og Eirik Mosveen (ikke på bildet) sto bak saken og vant Skup-prisen. Foto: Skjermdump fra SKUP sin sending / NTB scanpix

NTB

VG-journalistene Anne Stine Sæther, Shazia Majid, Sofie Amalie Fraser og Eirik Mosveen sto bak saken og vant dermed Skup-prisen.

– Årets Skup-prisvinner har valgt å gå inn i en av vår tids store reformer. De har gjort et kartleggingsarbeid som ikke tidligere er blitt gjort, og de har avslørt hvordan norske kommuner har endte opp med å betale nesten 1,4 milliarder i dagbøter til helseforetakene, heter det blant annet i juryens begrunnelse.

Juryleder Bernt Olufsen delte ut prisen under et digitalt arrangement lørdag kveld.

Journalist Anne Stine Sæther forteller til Medier24 at arbeidet med prosjektet begynte allerede i 2017, og hun sier at det føles utrolig stort å vinne prisen.

Hun skryter av hvordan de fire journalistene har bidratt med ulik kompetanse inn i arbeidet.

– Jeg begynte å mase om at dette må bli et stort VG-prosjekt tidlig. Det har alt, sier hun.

I tillegg fikk Dagbladet diplom for saken «Glidens pris» om fluor i skismøring. TV 2 fikk Skup-diplom for «Kunstgressbløffen», om hvordan kunstgress ble dumpet i naturen, mens NRK fikk diplom for saken «Trigger Warning», om nettverk for selvskading i sosiale medier.