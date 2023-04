Kronen svekker seg videre: – Vi klør oss litt i hodet

(E24) Det blir dyrere og dyrere å være norsk i utlandet. Kronesvekkelsen tirsdag er det vanskelig å finne en god forklaring på, mener sjeføkonom.

Kronen er nå på det svakeste mot euroen siden april 2020.

Den norske kronen har svekket seg jevnt og trutt mot viktige valutaer som dollaren og euroen de siste månedene.

Trenden fortsetter også tirsdag. Det uten at Bjørn Roger Wilhelmsen, sjeføkonom i Nordkinn Asset Management, ser noen klare grunner til at kronen skulle svekke seg i dag.

– Jeg har ingen god forklaring. Vi klør oss litt i hodet, sier Wilhelmsen til E24.

Dollaren handles for 10,57 kroner ved 17-tiden. Det er en tydelig svekkelse for kronen siden like etter klokken 8 i dag tidlig, da én dollar kostet rundt 10,47 kroner.

Euroen handles samtidig for 11,54 kroner. Det er en svekkelse fra rundt 11,40 kroner for én euro på det laveste i dag tidlig.

Kronen er nå på det svakeste mot euroen siden slutten av april 2020, da koronapandemien preget markedet.

Kronesvekkelsen har bidratt til å løfte kroneverdien på Oljefondet til nok et rekordhøyt nivå.

Samme dag handles den danske kronen for 1,56 norske, mens den svenske kronen koster samtidig 1,01 norske kroner. Du kan følge valutakursene her.

Sjeføkonom Bjørn Roger Wilhelmsen ser få gode argumenter for at kronekursen skal styrke seg inn mot sommerferien.

Ingen svar i risiko eller olje

Kronen har også svekket seg mot andre valutaer tirsdag, som sveitsiske franc og det britiske pundet. Den svenske og danske kronen har også blitt marginalt dyrere.

Wilhelmsen mener man ikke finner noen gode forklaringer i verken risikosentiment i markedet eller i oljeprisen. Økt bekymring og nedgang i markedene, samt lavere oljepris, er to grunner som ofte trekkes frem som forklaringer på at kronen faller.

Heller ikke de ferske tallene for prisveksten her til lands, som lå på 6,5 prosent i mars, tilsier at kronen skulle gjøre det dårligere.

– Det eneste viktige makrotallet vi har fått i dag var høyere inflasjon enn ventet. Om noe ble det sikrere at det kommer en ny renteheving i mai, sier sjeføkonomen.

Av mulige momenter som kan påvirke trekker Wilhelmsen frem at det er første dag etter påskeferie for norske aktører, at det kan være lite handel eller at det potensielt har vært en stor betaling som har skjedd.

– Men det blir kun spekulasjoner. Det ærlige svaret er at vi ikke vet.

Tror ikke på sommer-styrking

For nordmenn som har vært på vinter- eller påskeferie i utlandet i år merkes det at restaurantbesøk, shopping og hotellopphold svir mer i lommeboken på grunn av valutakursene.

Wilhelmsen i Nordkinn har ingen klar optimisme å tilby nordmenn som håper på en sterkere utvikling for kronen frem mot sommerferien.

– Det er vanskelige å se triggere som skal gjør at kronen styrker seg veldig. Vi ser ikke noen grunn til at det skal komme et sånt skifte frem mot sommeren.

– Det er heller ingenting som tilsier at den ikke kan svekke seg videre, sier sjeføkonomen videre.

Det eneste argumentet Wilhelmsen ser for en sterkere krone, er at den i dag «ser litt uforklarlig svak ut». Dermed kan noen investorer og valutahandlere se den som så svak at den blir attraktiv.

Tar igjen norske renter

Kronesvekkelse har vært en langsiktig trend. Mot dollaren og euroen er svekkelsen særlig tydelig det siste året. Utviklingen har skjedd med sterk prisvekst og kraftige rentehevinger som bakteppe.

Svakere krone gjør at det Norge importere, og det nordmenn kjøper i utlandet, blir dyrere. Samtidig får norske bedrifter mer igjen for fisk, olje og andre produkter de eksporterer.

Sentralbankene mange steder i verden har satt opp renten for å få ned prisveksten og prøve å roe temperaturen i økonomien. Det er normalt dårlige nyheter for kronen, forklarer Wilhelmsen.

– Svakere globale vekstutsikter er ofte noe som går sammen med svakere norsk krone.

Videre peker sjeføkonomen på at olje- og gassprisene har svekket seg litt.

Rentene ute i verden har også steget mer enn i Norge, samtidig som forventningen er at det norske rentenivået fremover vil ligge under det man finner andre steder. Alt dette er ifølge Wilhelmsen med på å forklare kronekursutviklingen.

Det er i utgangspunktet mer attraktivt å plassere pengene sine der man får høyere rente, og forskjellene i rentenivå kan påvirke etterspørselen, og kursen, på valutaer.