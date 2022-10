Equinor tjente 249 milliarder i tredje kvartal

Equinors justerte resultat i tredje kvartal er sterkere enn ventet på rekordhøye 249 milliarder kroner. Selskapet jekker opp ekstrautbyttet.

I september tok Equinor-sjef Anders Opedal med seg statsminister Jonas Gahr Støre til Sleipner-plattformen. Energikrise, sprengte gassrør i Østersjøen og droneobservasjoner på norsk sokkel skaper usikkerhet i bransjen, men pengene renner inn i kassen.

De siste kvartalene har høye olje- og gasspriser bidratt til svært sterke tall for produsenter som Equinor.

Selskapet regner selv justert driftsresultat som den beste indikatoren for hvordan selskapet egentlig gjør det.

Equinors justerte driftsresultat før skatt ble på 24,3 milliarder dollar (249 milliarder kroner) i tredje kvartal, opp fra 9,77 milliarder dollar på samme tid i fjor.

På forhånd var det ventet et justert driftsresultat før skatt på 23,53 milliarder dollar (241 milliarder kroner med dagens kurs), ifølge tall som Equinor selv har samlet inn fra 26 analytikere.

Equinors beste justerte resultat før dette var på 18 milliarder dollar i første kvartal i år.

– Fenomenalt for staten

– Dette er selvfølgelig veldig sterke tall. Det er tre prosent bedre enn estimatene på justert driftsresultat. Det at Equinor øker utbyttet er også positivt, og staten er jo den primære mottakeren av disse pengene. Det må være fenomenalt for staten, sier Carnegie-analytiker Oddvar Bjørgan til E24.

– Dette er rekordhøye tall. Det var veldig høye gasspriser i kvartalet, og oljeprisen har også vært høy. Det er de viktigste driverne for det ekstraordinært gode resultatet. Produksjonen er omtrent som forventet, sier han.

Totalt var Equinors produksjon på 2,021 millioner fat oljeekvivalenter per dag i tredje kvartal, fra 1,996 millioner fat per dag i samme periode i fjor. Det var på forhånd ventet en produksjon på 2,067 millioner fat oljeekvivalenter per dag.

Det er den norske olje- og gassvirksomheten som står for det aller meste av selskapets produksjon og inntekter (se faktaboks).

Equinors omsetning økte til 42,3 milliarder dollar i tredje kvartal, fra 23,1 milliarder dollar i fjorårsperioden. Resultatet etter skatt (bunnlinjen) ble på 9,38 milliarder dollar, opp fra 1,41 milliarder dollar i samme kvartal i fjor.

– Svært sterke finansielle resultater

– Høy produksjon og fortsatt høye prisnivåer ga svært sterke finansielle resultater, med et justert driftsresultat på mer enn 24 milliarder dollar før skatt, sier Equinors konsernsjef Anders Opedal i en melding.

– Inntjeningen gjør at vi kan fortsette å investere i energiomstillingen, samtidig som vi bygger robusthet for usikre tider. Det har også ført til økt innbetaling av skatt. Til sammen har vi betalt om lag 17 milliarder dollar i skatt dette kvartalet, sier Opedal.

Beløpet tilsvarer 174 milliarder kroner. Equinor venter å betale inn 140 milliarder kroner i skatt i fjerde kvartal.

Etter eksplosjonene på to russiske gassrør i Østersjøen har det vært høy beredskap på norsk sokkel. Opedal tok nylig med seg statsminister Jonas Gahr Støre til Sleipner-feltet hvor de forsikret om at sikkerheten tas på alvor.

– Sammen med partnere og myndighetene har vi iverksatt ekstra tiltak for å øke sikkerheten i denne situasjonen, sier Opedal.

Equinors ulike enheter i tredje kvartal: Slik ble det justerte resultatet før skatt i Equinor ulike segmenter i tredje kvartal: Exploration & Production Norway: Justert resultat på 21,08 milliarder dollar, fra 6,76 milliarder dollar på samme tid året før

Exploration & Production International: Justert resultat på 942 milliarder dollar, fra 556 millioner dollar i tredje kvartal 2021

Exploration & Production USA: Justert resultat på 889 millioner dollar, fra 288 millioner dollar på samme tid året før

Marketing, Midstream & Processing: Justert resultat på 1,45 milliarder dollar, fra 2,2 milliarder dollar på samme tid året før

Renewables: Justert resultat på minus 46 millioner dollar, fra minus 28 millioner dollar i samme kvartal i 2021

Øker ekstrautbyttet

Equinor øker sitt ekstrautbytte til 0,70 dollar per aksje i tredje kvartal, fra 0,50 dollar per aksje i andre kvartal. Dette tilsvarer en økning i ekstrautbyttet på 635 millioner dollar (6,5 milliarder kroner) fra kvartalet før.

Det totale ekstrautbyttet er nå på 2,2 milliarder dollar, tilsvarende 22,8 milliarder kroner.

Det ordinære utbyttet opprettholdes på 0,20 dollar per aksje for tredje kvartal.

Equinor vil starte sin fjerde og siste runde med tilbakekjøp av aksjer. Den er på om lag 1,83 milliarder dollar, av et planlagt samlet tilbakekjøp på seks milliarder dollar i år.

Selskapet forventer nå å tilbakeføre totalt 13,7 milliarder dollar til eierne sine i løpet av 2022. Det tilsvarer 140 milliarder kroner.

Dette fikk Equinor for gassen og oljen i tredje kvartal: Equinor fikk 43,65 dollar pr. millioner britiske varmeenheter (MMBtu) for gassen sin i Europa i kvartalet, opp fra 12,82 dollar pr. MMBtu i samme kvartal i fjor.

Selskapet fikk 7,24 dollar pr. MMBtu for gassen det solgte i USA i fjerde kvartal, fra 3,23 dollar pr. MMBtu på samme tid i fjor.

Equinor fikk 96,3 dollar fatet for sin norske oljeproduksjon, mens selskapet fikk 92 dollar fatet for sin internasjonale produksjon og 79,3 dollar fatet for produksjonen i USA.

I tredje kvartal i fjor fikk Equinor 70,5 dollar fatet for oljen i Norge, 69,7 dollar fatet internasjonalt og 60,5 dollar fatet i USA.

På forhånd hadde analytikerne ventet at Equinor ville oppnå en oljepris i tredje kvartal i år på 96,6 dollar fatet i Norge, 95,7 dollar pr. fat internasjonalt og 77,2 dollar fatet i USA.

Rekordhøy gassproduksjon

Equinors gass har vært sterkt etterspurt i Europa. Russland har kuttet mye av sine leveranser, noe som har ført til høye priser. Equinor sier at selskapet har økt gassproduksjonen med 11 prosent sammenlignet med tredje kvartal i fjor.

– Norges og Equinors rolle som pålitelig energileverandør er viktigere enn noen gang, sier Opedal.

– Russlands krig i Ukraina har endret energimarkedene, redusert energitilgangen og økt prisene. Equinor fortsetter å levere stabil og høy produksjon, med gassvolumer fra norsk sokkel på rekordnivå, sier han.

Equinor skrev opp verdier for totalt 1,09 milliarder dollar i kvartalet. Dette inkluderte oppskrivninger på 891 millioner dollar knyttet til markedsførings- og prosesseringsenheten MMP og endringer i utsiktene for raffinerier, og 195 millioner dollar i oppskrivninger knyttet til virksomheten i USA.

Gassavtaler i Danmark og Polen

Den siste tiden har Equinor inngått avtaler om langsiktige gassleveranser til Danmark og Polen via det nybygde gassrøret Baltic Pipe.

Selskapet skal levere gass til danske Ørsted i perioden 2023 til 2024, og har inngått en tiårig avtale om leveranser til polske PGNiG.

I sin kvartalsrapport melder Equinor også om at selskapet har søkt om å få utvide de britiske havvindanleggene Sheringham Shoal og Dudgeon med totalt 719 megawatt.

Selskapet har også tatt investeringsbeslutning for batterilagringsprosjektet Blandford Road. Selskapets første kommersielle anlegg av denne typen kan lagre 50.000 kilowattimer strøm i korte perioder.

I starten av oktober forlot Equinors finansdirektør Ulrica Fearn selskapet for å bli finansdirektør i Carlsberg. Equinors nye finansdirektør er Torgrim Reitan, som også var selskapets finansdirektør mellom 2010 og 2015.