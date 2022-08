ONS-konferansen åpner: – Vet at folk sliter med å stole på energiselskaper

STAVANGER (E24): Rundt 920 mennesker er i salen når ONS-konferansen åpner mandag formiddag.

Shell-topp Edward Daniels åpner ONS-konferansen i Stavanger.

Kronprins Haakon og Equinor-sjef Anders Opedal er blant de som deltar i åpningssesjonen på årets ONS-konferanse.

Det samme gjør Tesla-sjef Elon Musk, IEA-direktør Fatih Birol og statsminister Jonas Gahr Støre – samt Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj.

Men aller først på talerstolen er Shell-topp Edward Daniels, som introduserer seansen under hovedtemaet «tillitt».

– Vi vet at folk sliter med å stole på energiselskaper. Dette må vi adressere. Folk må kunne stole på oss. Bare slik kan vi nå målet om et rettferdig energisystem som kan takle klimaendringene, sier han.

– Vi kan ikke gjøre dette alene. Vi må jobbe sammen og stole på hverandre. Det krever dyktige ingeniører og modige politikere.

Elon Musk er blant de rundt 920 oppmøtte i salen.

– Vi trenger håp

Også Kronprins Haakon taler for de oppmøtte:

– Jeg er glad for å være tilbake på ONS. Vi trenger håp og vi trenger de smarteste hjernene og de modigste politikerne.

– I dag står energidebatten overfor de mest komplekse utfordringene. Fornybar energi er ikke bare klimavennlig, det er også blitt viktig for energisikkerheten. Vi må møte disse utfordringene uten å legge mer press på kommende generasjoner.

Han understreker at energiindustrien er en av verdens største utslippsindustrier.

– Det er ikke mulig å nå klimamålene uten investeringer og innovasjon. Grønn energi er nøkkelen.

«Grønn energi er nøkkelen,» understreket kronprins Haakon på åpningsseansen.

– Et enormt press

Statsminister Jonas Gahr Stører trekker i sin tale frem flere utfordringer for energisektoren: Å kutte utslipp raskere og å komme seg igjennom utfordringene i Europa.

– Energimarkedene står i et enormt press. Vi må bygge på det vi har lært her i Norden. Vi må samarbeide på tvers av land, sier Støre.

– Vi må ikke gå for kortsiktige løsninger. Det vil undergrave tillit og samarbeid mellom land. Det er det Putin vil, og vi skal ikke la han få det slik.

Støre understreker at Norge skal være en «forutsigbar energipartner» i en utfordrende energisituasjon i Europa.

Støre understreker at Norge vil være en «forutsigbar energipartner».

– Vi gjør alt vi kan for å sikre gassleveranser. Vi skal kutte utslipp med 50 prosent i denne sektoren innen 2030. Vi skal sørge for at vi kan fange og lagre CO₂ trygt. Norge vil skalere opp fornybar energi gjennom havvind. Vi skal inn i en ny fase – det er en overgang som skal lykkes.

Støre trekker også frem krigen i Ukraina som «gjør dype inntrykk», og lover at Norge vil bidra med to milliarder kroner til innkjøp av gass til Ukraina i år.

Dette er en del av en tidligere offentliggjort pakke på inntil ti milliarder kroner i år og neste år.

Deretter introduserer statsministeren Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj deltar via videolink.

– Russland brenner våre folk

Presidenten mottas med lang applaus fra salen. I en svart T-skjorte med teksten «Ukraine» taler han via videolink.

– Kjære venner og Elon Musk. Jeg ser ikke dere alle, men jeg er takknemlig for muligheten til å snakke og delta, sier Zelenskyj.

– Jeg har hørt dere snakke om risiko knytte til energi, dette er risikoer i tillegg til de vi møter. Vi ser hvor ustabilt gassmarkedet er og hvordan europeiske land sikrer seg kull og annet.

Han mener Russland nå bruker «økonomisk terror» for å svekke Europa.

– Russland brenner egen gass slik som de brenner våre folk. Dette er kalkulert for å true Ukraina og Europa. Bare tenk på det, Russland er den eneste terroristen i Europa som tør å gjøre et atomkraftverk om til en slagmark, sier presidenten.

Han inviterer til å investere i fornybar energi i Ukraina.

– Å sikre energiforsyningen i Europa er kritisk. Vi kan ikke miste denne muligheten.

– Jeg tror på tillit

Deretter går SpaceX- og Tesla-sjef Elon Musk på scenen.

– Takk for at dere har meg her, jeg elsker Norge. Jeg vil takke Norge og Norges ledere for investeringen i elektriske biler og fornybar energi. Dere har virkelig gjort en forskjell, sier Musk.

Han understreker at han har tro på tillit.

– Jeg tror på ideen om fri flyt av ideer og ytringsfrihet innen lovens grenser, sier Musk.

– Jeg sikter ikke på å innovere for å innovere. Jeg tenker på hvilke handlinger som fører til en bedre verden. For at menneskeheten skal ha en fremtid, trenger vi en klar vei til et fornybar verden. Jeg vil ikke diskreditere olje og gass, akkurat nå trenger vi mer. Men samtidig må vi bevege oss mot en fornybart system.

Elon Musk i samtale med moderator Xenia Wicket.

– Enorme endringer

Musk sier også at statsminister Støre var «spot on» i sin tale.

– Vi må kombinere fornybar energi med store batteripakker, og Tesla og andre lager det nå. Vi trenger sol, vind og vannkraft, sier Musk.

Tesla-sjefen har også en klar beskjed til land med atomkraft:

– Hvis du har atomkraft bør du ikke legge det ned, spesielt ikke nå.

Musk sier at det «går fremover» med overgangen til fornybar energi og elektrifisering – men det hadde vært bedre om det gikk raskere, mener han. Likevel:

– Vi kommer til å se enorme endringer de neste årene. Innen 2030 vil halvparten av bilene være elektriske, innen 2035 kanskje rundt 80 prosent.

– Vi trenger mer olje og gass

Equinor-sjef Anders Opedal følger etter Elon Musk på scenen.

– Det er så viktig å være her i Stavanger og snakke om energisikkerhet. I disse dager kan vi kalle Stavanger energihovedstaden i Europa, sier Opedal.

– Nå trenger verden olje og gass, men også fornybar energi, karbonløsninger og havvind. Vi prøver å fokusere på hva vi kan gjøre for å sikre energisikkerhet.

Opedal får støtte fra sjefen for det franske energiselskapet Total, Patrick Pouyanné:

– Flere har sagt det her, vi trenger mer olje og gass, men samtidig må vi bygge et nytt energisystem. Vi har et mål om å være blant de fem største selskapene innen fornybar energi.