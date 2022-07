USA er i resesjon

For andre kvartal på rad falt amerikansk økonomi. Dermed er landet teknisk sett i resesjon. – Resesjonsbegrepet har ingen verdi lenger, sier sjeføkonom.

Publisert Publisert For mindre enn 1 time siden

Amerikansk økonomi falt 0,9 prosent i andre kvartal, viser foreløpige tall fra Bureau of Economic Analysis (BEA).

På forhånd var det ventet at veksten ville bli på 0,4 prosent, ifølge estimater innhentet av Bloomberg.

– Det var jo klart svakere enn forventet og det har vært en del spekulasjoner om det på forhånd også, sier sjeføkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken.

– Teknisk sett er det en resesjon, men dette vil det nok bli kranglet litt da arbeidsmarkedet er så sterkt, fortsetter han.

BNP, eller brutto nasjonalprodukt, er en vanlig indikator for økonomisk aktivitet, og måler summen av alle varer som produseres i et land i løpet av et år.

Dersom BNP faller to kvartal på rad er et lands økonomi teknisk sett i resesjon.

Det er formelt statlige National Bureau of Economic Research (NBER) som fastslår om den amerikanske økonomien er i resesjon.

Fed-sjef Jerome Powell sa onsdag kveld at han ikke mener økonomien er i resesjon.

Les også Ifo: Tysk resesjon nærmer seg

Positiv vekst i forbruket

Hov sier at dersom det skal omtales som en resesjon «etter boken» slik det angis av NBER, skal det være en bred nedgang i BNP, noe som ikke er tilfellet i andre kvartal.

– Det var fortsatt positiv vekst i konsumet, blant annet som jo er en viktig komponent, sier Hov.

Handelsbankens sjeføkonom Marius Gonsholt Hov.

Han sier at tallene fremdeles ikke markerer en bred nedgang i amerikansk økonomi.

– Vi må likevel si at dette viser underliggende svakhetstegn i amerikansk økonomi, og vi vil da se svakere arbeidsmarkedstall i USA i neste runde.

– Vil ikke overdramatisere

Det var knyttet ekstra spenning til de amerikanske BNP-tallene denne gang etter at USAs økonomi overraskende falt med 1,6 prosent i første kvartal.

– Jeg vil ikke overdramatisere det at det faller i andre kvartal, sier DNB-økonom Knut A. Magnussen i DNB Markets.

– Tallet for andre kvartal er svakere enn første kvartal, særlig når det gjelder investeringer. Det er mer bekymringsfullt. Nå faller også viktige investeringskomponenter, og det kan være et tegn på at næringslivet har blitt mer tilbakeholdent med å bruke penger og at de ser for seg at etterspørselen vil svekkes fremover, fortsetter han.

Les også Resesjonsfrykt ryster rederier

– Begrepet har ingen verdi lenger

Sjeføkonom Jan Ludvig Andreassen i Eika Gruppen er kritisk til begrepet resesjon.

– Resesjonsbegrepet har ingen verdi lenger. Trendveksten til et land som Japan er ganske nær null. Da vil det være nesten normalt at det kan gå noen kvartaler med negative tall, sier han.

– I årene som kommer vil vi få mange slike tekniske resesjoner.

Jan Ludvig Andreassen, sjeføkonom i Eika Gruppen.

Han mener at tall rundt null vil være normalt fremover,, og at det i USA vil være normalt med rundt en halv til en prosent vekst.

– Først når vi er vesentlig fra normalveksttall, for eksempel på minus to til tre prosent i USA, vil jeg si at det er bekymringsfullt, sier Andreassen.

Rentehopp

Onsdag satte den amerikanske sentralbanken opp renten med 0,75 prosentpoeng, for andre gang på seks uker. Renten er nå i intervallet 2,25–2,5 prosent, noe som sentralbanken anser som et nøytralt rentenivå.

Powell sa på pressekonferansen at fremtidige rentehevinger ville bli besluttet på bakgrunn av data, og at det kan bli aktuelt å senke tempoet på rentehevingene.

– Vi prøver å gjøre akkurat det som trengs. Vi prøver ikke å skape en resesjon, og vi tror ikke vi blir nødt til det, sa han.