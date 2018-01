Donald Trump skrøt av sin egen innsats som president og forsøkte å lokke investorer til USA i sin tale under Verdens økonomiske forum (WEF) i Davos.

– Jeg er her i dag for å representere det amerikanske folks interesser, sa Trump, som innledet med å ramse opp hvor storartet det ifølge ham går i USA etter at han selv overtok som president.

– Etter år med stagnasjon er det igjen sterk økonomisk vekst, sa han, trass i at veksten ikke er merkbart sterkere enn i forgjengeren Barack Obamas periode.

Deretter gjentok han påstanden om at skattekuttene som nylig ble vedtatt i USA, er de største i amerikansk historie. Dette har han ifølge Washington Post også hevdet over 50 ganger tidligere, selv om statistikk fra USAs finansdepartement viser at det syv ganger tidligere er vedtatt større skattekutt.

Investeringer

– Siden valget av meg er tilliten nå høyere enn på mange tiår, hevdet Trump, som understreket at USA nå håper på større investeringer og mer handel med omverdenen.

– Det har aldri vært en bedre tid for å investere i USA, sa han.

Trump understreket videre at handelen må være «rettferdig»

– Vi kan ikke ha fri og åpen handel dersom noen land utnytter systemet på bekostning av andre, sa han.

Frihandel

– Vi er tilhengere av frihandel, men den må være fri og gjensidig. USA kommer ikke lenger til å lukke øynene for urettferdig økonomisk praksis, sa han, vel vitende om at amerikanerne kjøper langt flere varer fra utlandet, enn resten av verden kjøper fra USA.

Trump høstet nylig krass kritikk for å ha innført høy straffetoll på solceller og store vaskemaskiner, blant annet fra land som Kina, India, Canada og Tyskland.

– Proteksjonisme er ikke svaret, sa Tysklands statsminister Angela Merkel i en kommentar i Davos onsdag.

USA først

– Som amerikansk president vil jeg alltid sette USA først. Akkurat som lederne av andre land bør sette sine land først, sa Trump videre.

– Men Amerika først betyr ikke at Amerika skal stå alene, understreket han.

– Når USA vokser, så vokser verden. Amerikansk fremgang har skapt talløse arbeidsplasser verden rundt, og USAs streben etter fremragenhet, kreativitet og innovasjon har ført til viktige oppdagelser som hjelper mennesker over alt slik at de kan leve i mer velstand og med bedre helse, sa Trump, som fikk dempet applaus for sin tale.

Buet

Da han etterpå svarte på spørsmål og anklaget mediene for å spre falske nyheter, høstet han buing fra salen.

– Det var først da jeg ble politiker at jeg innså hvor motbydelig, hvor simpel, hvor ondsinnet og hvor falsk pressen kan være, sa Trump.