En mann er pågrepet, siktet for å ha kommet med trusler mot Kjell Inge Røkke, melder VG.

Mannens forsvarer, advokat Benedict de Vibe, bekrefter pågripelsen overfor avisen. Han sier mannen er siktet for å ha truet den kjente investoren og næringslivslederen Kjell Inge Røkke.

– De angivelige truslene skal være fremsatt i løpet av de siste tre månedene, i november og januar. Etterforskningen vil vise om noen har svin på skogen – og hvem det er, sier de Vibe.

Mannen, som ifølge VG er en kjent torpedo, er pågrepet og blir fremstilt for varetektsfengsling onsdag. Han skal for kort tid siden ha oppsøkt Røkke i et garasjeanlegg på Aker Brygge og fremsatt trusler.

– Dette har vært en kraftig belastning for Røkke og hans familie de siste månedene, men det er politiets oppgave å håndtere saken videre, sier Røkkes advokat, John Christian Elden, etter pågripelsen.