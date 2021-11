Stanser redningsarbeid på grunn av eksplosjonsfare i kullgruve i Sibir

Minst elleve arbeidere døde og over 40 personer er ikke gjort rede for etter at en brann brøt ut i en kullgruve i Sibir. Nå er det også eksplosjonsfare i gruva.

Redningskjøretøyer parkert utenfor kullgruva.

Redningsarbeidet er midlertidig stanset på grunn av eksplosjonsfare, opplyser nødetatene på stedet.

Ulykken skjedde i kullgruva Listvjazhnaja i Kemerovo-området i nærheten av byen Belovo torsdag morgen.

– Ifølge foreløpige opplysninger har flere av arbeiderne blitt røykforgiftet, heter det i en uttalelse fra russiske myndigheter.

Minst 200 gruvearbeidere er reddet, meldte Reuters torsdag morgen. Men minst 45 er skadd og over 40 er ikke gjort rede for. Det sitter fortsatt folk fast i gruva, ifølge Russlands nøddepartement.

– Vi får ingen kommunikasjon med dem, sier den lokale guvernøren Sergej Tsivilev.

Han opplyser at 285 personer opprinnelig var i gruva.

Årsaken til brannen er ikke kjent, men myndighetene omtaler hendelsen som en ulykke.

Gruveulykker er relativt vanlige i Russland og tidligere Sovjetland som følge av dårlig standard, arbeidsforhold, gammelt utstyr og manglende sikkerhetstiltak.