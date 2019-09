Fondet Sissener Canopus vil si nei til Norwegians kriseløsning om forlengelse av milliardlån. De har lagt fram et alternativt forslag for flyselskapet.

Det opplyser forvalter Phillippe Sissener i fondet til Dagens Næringsliv.

Han slår fast at Sissener Canopus har bestemt seg for å si nei til det opprinnelige forslaget som Norwegian la fram i forrige uke.

Norwegian sliter med å betale tilbake to obligasjonslån på til sammen 3,4 milliarder kroner. Deler av lånet forfaller allerede i desember.

Ba om utsettelse

Flyselskapet ba forrige mandag om å få utsette forfallet av lånet med to år, i bytte mot at långiverne får sikkerhet i selskapets landingsrettigheter ved Gatwick-flyplassen i London.

Fondet Sissener Canopus og forvalter Jan Petter Sissener er en av de største obligasjonseierne. Sissener sa før helgen at han var svært skeptisk til Norwegians forslag.

Hans sønn, forvalter Philippe Sissener, sier nå at de har foreslått en alternativ plan.

– Vi er en konsentrert gruppe obligasjonseiere som har kommet med et konstruktivt forslag til selskapet, sier han.

– Små endringer

Ifølge Philippe Sissener utgjør gruppen over 20 prosent av obligasjonseierne i begge de to lånene Norwegian ønsker å utsette forfallet for.

Han vil ikke gå inn på detaljer i skissen som nå er lagt fram.

– Forslaget inkluderer noen små endringer som gjør at det er bedre for obligasjonseierne, sier Sissener.

Norwegian ønsker ikke å kommentere utspillet.

Tidligere mandag meldte DN at fondet Sissener Canopus har solgt Norwegian-aksjer for om lag 16 millioner kroner.