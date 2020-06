Miljødirektoratet vil ha fem års fiskeforbud på sjølaks

Bestanden av sjølaks er i knipe. Derfor foreslår Miljødirektoratet betydelige reduksjoner i sjølaksefisket over hele landet og foreslår fem års fiskeforbud.

Miljødirektoratet foreslår et fiskeforbud på fem år for sjølaks. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

NTB

– Lav sjøoverlevelse, klimaendringene og påvirkning fra lakselus gjør at vi ser behov for begrensninger i sjølaksefisket, der slike bestander inngår, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Miljødirektoratet har sendt forslag til nye bestemmelser for fisket etter laks, sjøørret og sjørøye fra 2021 på høring. Klima- og miljødepartementet ga allerede i januar føringer om blant annet anvendelse av føre-var-prinsippet og å vurdere å stenge sjølaksefisket.

– Reguleringene skal bidra til å sikre et høstbart overskudd også i framtiden. Slik situasjonen er, ser vi dessverre behovet for å legge en del begrensninger på muligheter for fiske i både sjø og elv de neste fem år for å sikre dette, sier Hambro.

Klima og miljødepartementet har også bedt Miljødirektoratet vurdere reguleringene opp mot urfolksrettigheter i sjøsamiske områder ettersom hensynet til flere av bestandene langs Finnmark og Kvænangen tilsier behov for redusert beskatning i sjøfisket.

Fiske etter villaks i sjø er i utgangspunktet forbudt, men det kan åpnes for slikt fiske når en laksebestand har et høstbart overskudd. Etter dagens fiskeregler åpnes det for laksefiske med stående redskap i mange områder, men lovlig fisketid er begrenset.