Thomas Cook fikk bud på Ving før sommeren

Hans Jørgen Elnæs, tidligere salgs- og markedssjef for Ryanair i Skandinavia, mener det svenske investeringsselskapet Triton må slå til raskt om de vil kjøpe Ving, før selskapet tar for stor skade av konkursen hos eieren Thomas Cook. Her er han fotografert på en pressekonferanse med Ryanair, der han tidligere var salgs- og markedssjef, i 2016. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix