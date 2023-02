Slik var sentralbanksjefens årstale

Foto: Hanna Hjardar

– En sentralbanksjef som mener alvor. Det var en alvorspreget tale, med ensidig fokus på høy prisvekst og at ansvaret ligger på Norges Bank, sier sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea Markets om talen.

Nordea er ikke mindre trygge på at renten går opp mer enn man hittil har ventet nå, sier han.

– [Norges Bank] er bekymret for at dette ikke går på plass. Hun brukte mye tid på å vise til hva som skjedde på 70- og 80-tallet. Og én av tingene da var at man slapp opp for tidlig.

– Det jeg tar ut er at rentene kommer nok til å gå opp både to og kanskje tre ganger til, og at det blir en stund til neste rentekutt.