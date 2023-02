Se sentralbanksjefens årstale direkte

Foto: Hanna Hjardar

På spørsmål om hvordan det er å være statsminister i dyrtiden, blir statsminister Jonas Gahr Støre naturligvis alvorstung:

– Det er utfordringen her og nå som er vår oppgave i Norge. Men vi må aldri glemme at mange andre land har veldig større utfordringer enn oss. Det forplikter. Jeg er klar over ansvaret vi har. Det er krig i Europa, riktig nok et stykke unna oss, men det får stor påvirkning også på inflasjonen. Det er en alvorlig tid, og vi må gjøre vår jobb, sier Støre.