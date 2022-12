Venter å dele ut 70 milliarder i strømstøtte

(E24) Strømstøtten til husholdningene ligger an til å bli 33 milliarder kroner i år og 70 milliarder samlet for 2022 og 2023. – Spiller en avgjørende rolle, sier olje- og energiministeren.

Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) og resten av regjeringen venter å betale ut 33 milliarder kroner i strømstøtte til husholdningene i år, og over 70 milliarder til sammen for 2022 og 2023.

Regjeringen anslår nå en strømstøtte på 33 milliarder til husholdningene i år, oppgir Olje- og energidepartementet til E24.

I august anslo finansminister Trygve Slagsvold Vedum at strømstøtten til husholdninger og borettslag lå an til å bli på 34,8 milliarder kroner i år.

Det er i de sørlige områdene av landet at prisene har vært høyest i 2022, men på tampen av året har også folk i Midt- og Nord-Norge opplevd et prishopp. Dermed ligger det an til å bli delt ut strømstøtte over hele landet i desember.

Regjeringen vil i år utbetale nesten 30.000 kroner i strømstøtte til en vanlig husholdning sørvest i landet, ifølge departementet.

– I Norge har vi sterke tradisjoner for å stille opp for hverandre i tøffe tider, sier olje- og energiminister Terje Aasland i en kommentar.

70 mrd. i 2022 og 2023

Så langt i år har regjeringen betalt ut 24,1 milliarder kroner i strømstøtte til husholdningene. Når også desember telles med ligger strømstøtten an til å bli på cirka 33,2 milliarder kroner, opplyser regjeringen.

Det nøyaktige støttebeløpet blir først klart i slutten av desember, når den månedlige snittprisen på strøm er klar.

Samlet venter regjeringen nå å betale ut over 70 milliarder kroner i strømstøtte til husholdningene i 2022 og 2023.

Regjeringen har tidligere opplyst at den venter å bruke om lag 44,7 milliarder kroner i støtte i perioden fra desember i år til november neste år. En gjennomsnittlig husholdning ventes da å få rundt 33.000 kroner i støtte.

Eksempler på støtte

Regjeringen oppgir to eksempler på støttenivået i 2022:

En gjennomsnittlig husholdning i Sørvest-Norge med årlig forbruk på 20.000 kilowattimer får dekket om lag 27.000 kroner eller drøye 45 prosent av strømregningen fra januar til desember

En husholdning i leilighet med forbruk på 11.000 kilowattimer får dekket om lag 15.000 kroner eller drøye 45 prosent av strømregningen i perioden

Slik anslår regjeringen den gjennomsnittlige strømstøtten i kroner pr. måned i 2022. De blå søylene viser den andelen av regningen som husholdningene betaler selv, mens de oransje søylene viser den andelen staten dekker av strømregningen. Det at desember-regningen er så høy skyldes ikke bare høye priser, men også at strømforbruket er mye høyere om vinteren.

– Avgjørende rolle

Strømstøtten ble først innført i desember i fjor, og ble siden forsterket og forlenget flere ganger.

Ordningen vil bli videreført så lenge strømprisene holder seg høye, men olje- og energiministeren oppgir ikke hva som skal til for at den blir avsluttet.

– Regjeringens strømstøtteordning spiller en avgjørende rolle i å avlaste husholdningenes strømregninger når prisene er så høye som nå. Vi er derfor tydelige på at ordningen skal være på plass til energikrisen er løst, sier Aasland.

Utelukker ikke økt støtte

Tross støtte opplever mange fortsatt at de må betale mye i strøm. Overfor E24 utelukker ikke Aasland at støtten kan bli endret.

– Slik strømstøtten er utformet vil støttegraden øke i takt med prisene. Derfor er dette en modell for strømstøtte som står seg godt, også over tid, sier han.

– Et bredt flertall på Stortinget sluttet seg nylig til denne modellen og det er ikke aktuelt med flere justeringer nå. Samtidig står vi i krevende tider, usikkerheten er stor og på sikt vil jeg ikke lukke døren for behovet for flere tiltak, sier Aasland.

E24 har også spurt om det er aktuelt med noen form for ekstra strømstøtte til dem med aller dårligst råd.

– Evalueringen av strømstøtten gjennomført av SSB viste tydelig at økt bostøtte har vært svært målrettet for å hjelpe de med dårligst råd, sier Aasland.

– Stortinget har nylig landet et budsjett for 2023, økt bostøtte var en del av dette budsjettet. Det er jeg glad for, det gir mange en ekstra håndsrekning. Men samtidig, vi står i krevende tider og på sikt vil jeg ikke lukke døren for behovet for flere tiltak, legger han til.

Les også Regjeringen forlenger strømstøtten til husholdningene ut 2023

Nye rekorder i høst

I desember i fjor da støtten ble innført, var snittprisen for strøm på 1,77 kroner kilowattimen nettleie og avgifter. Dagssnittet var oppe i nivåer på nesten fire kroner i dagene før jul i fjor.

Prisene avtok litt i de første månedene av 2022. Men gjennom våren og sommeren steg prisene betraktelig, samtidig med at gassprisene i Europa skjøt i været.

Det ble rekordhøye strømpriser i høstmånedene. Aller dyrest ble det i august i Sørvest-Norge (Agder, Rogaland og deler av Vestland og Vestfold og Telemark), med 4,34 kroner kilowattimen utenom nettleie og avgifter.

Slik ble strømstøtten i høstmånedene:

Juli: 1,5 milliarder kroner

August: 3,65 milliarder kroner

September: 4,55 milliarder kroner

I de tre sørligste prisområdene har husholdningene fått utbetalt strømstøtte hver eneste måned så langt i 2022.

I desember har prisene økt også i Midt- og Nord-Norge, og dermed ligger husholdningene over hele landet an til å motta strømstøtte.

Slik beregnes støtten: I vintermånedene utgjør strømstøtten 90 prosent av den andelen av strømprisen (utenom nettleie og avgifter) som er over 70 øre kilowattimen. Strømstøtten til husholdninger utbetales automatisk av nettselskapet ditt. Du trenger ikke å søke for å få den. Støtten til neste år blir på 90 prosent av strømprisen i årets tre første og tre siste måneder, og 80 prosent fra april til september. Du kan regne ut støtten slik: månedlig strømpris (på strømbørsen Nord Pool) minus 70 øre * 0,9 * 1,25. Er den månedlige strømprisen for eksempel 3,00 kroner blir regnestykket slik: 2,30 * 0,9 * 1,25 = 2,5875 kroner.

Håper på lavere fastpris

Regjeringen har også innført støtte for næringslivet. Det har kommet kritikk mot selve strømstøtten, og deler av næringslivet frykter at fastprisavtalene som skal erstatte støtten fra nyttår ikke gir billig nok strøm.

– Vurderer dere ytterligere tiltak her?

– Fastprismarkedet kom i gang for to uker siden. Vi ser allerede at konkurransen har begynt å virke, sier Aasland.

– Nå håper jeg at enda flere aktører hiver seg inn, slik at vi får dette markedet skikkelig opp å stå. Det er vårt viktigste fokus akkurat nå, sier Aasland.