SV-nestleder fikk skattesmell på 477.000 kroner

SV-politikeren Torgeir Knag Fylkesnes har fått en skattesmell på nær en halv million kroner i forbindelse med pendlerbolig.

SV-nestleder Torgeir Knag Fylkesnes. Foto: Alf Simensen / NTB

NTB

Det melder VG.

Fylkesnes har tidligere bekreftet at han får en skattesmell, men summen på den har ikke vært kjent. VG har fått innsyn i nylige endringer av politikernes ligninger. Totalt 38 tidligere og nåværende toppolitikere fikk i høst skattekrav for bruk av gratis pendlerbolig.

– Skattekravet skyldes den delvise utleien av leiligheten i Tromsø, sier Fylkesnes til VG.

Fylkesnes blir nevnt som en av kandidatene til å ta over som SV-leder etter Audun Lysbakken.

To andre SV-ere har også fått store skattekrav. Freddy André Øvstegård får en skattesmell på 323.989 kroner, mens Mona Lill Fagerås må betale et skattekrav på 194.733 kroner.

– Skatteetaten mener det er «unnskyldelige forhold», som at de har fått feil informasjon fra Stortinget og fordi Stortingets administrasjon regelmessig har avklart skatterettslige spørsmål med Skatteetaten. Utover dette er spørsmål om skatt et forhold mellom Skatteetaten og hver enkelt representant, sier SVs kommunikasjonssjef Siri Gjørtz.

VG skrev søndag at også Frp-politiker Himanshu Gulati har fått en skattesmell. For ham ble beløpet 60.829 kroner.

Himanshu Gulati (Frp) har fått en skattesmell.

Det fikk VG vite da de begjærte innsyn i endringer av Gulatis likning. Skatteetaten har kontrollert likningene fra 2017 til 2020, og vedtaket om endring av skattbar inntekt gjelder for 2017, 2018 og 2019.

Gulati har ikke delt vedtaket fra Skatteetaten med VG, men opplyser at han må skatte av fordelen ved å ha gratis pendlerbolig i Oslo. Grunnen til det er at han leide ut deler av leiligheten på hjemstedet deler av forrige stortingsperiode.

– Det stemmer at Skatteetaten har justert skatten min slik at den blir riktig, og det er jeg glad for. Jeg har også fått en beklagelse for at opplysninger som jeg sendte inn i forbindelse med selvangivelsen allerede for fire år siden ble liggende hos dem til nå uten å bli behandlet. Dette er opplysninger jeg hadde sendt inn selv om det nå viser seg at Stortinget ikke gjorde dette, sier han.