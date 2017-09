Erling Falch Monsen kjøper Rosenkrantzkvartalet av DNB Liv.

Den tradisjonsrike bygården like bak Bryggen ble lagt ut for salg av DNB Næringseiendom i april i år.

Nå har Erling Falch Monsen og Bergen Hotel Gruppen AS sikret seg de 12.300 kvadratmeterne. Prisen ønsker de ikke å si noe om.

– Vi har blitt enige om ikke å snakke om prisen, så det ville vært for useriøst av meg å si. For oss er dette først og fremst en god investering, sier Monsen.

Leieinntekter på ti millioner kroner

DNB skriver i en pressemelding at salget omfatter adressene Rosenkrantzgaten 3, Lodin Lepps gate 3, Øvregaten 4/4A/6 og Finnegårdsgaten 8.

Øvregaten 2 og Finnegårdsgaten 6, som også er en del av Rosenkrantzkvartalet, er ikke en del av transaksjonen. Kjøpet skjer gjennom overtakelse av aksjene i eierselskapet Rosenkrantzgt. 3 AS

Leieinntektene for kvartalet ligger på rundt ti millioner kroner i året. I dag er cirka 8000 kvadratmeter kontorlokaler, mens resten er bolig, lager og forretninger.

– Vi ønsker og skal prøve å ta bygget videre slik det brukes i dag. Jeg vil jo ikke skremme vannet av alle dem som leier der, sier Monsen.

Per Lindberg

– Uforløst potensial

Administrerende direktør i DNB Næringseiendo, Gro K. Boge, sier det var flere potensielle kjøpere som viste interesse.

– Rosenkrantzkvartalet er et veldig godt kontorbygg, men vi mente det var potensial til annet bruk også. Det er en av grunnene til at vi valgte å selge, sier Boge.

– Hvorfor holder dere prisen hemmelig?

– Det er etter kjøpers ønske, sier Boge.

– Kan dere si noe om hvilken pris dere ønsket i utgangspunktet?

– Det kan jeg ikke svare på, men vi fikk den prisen vi ønsket og vi anser den prisen som god.

Eirik Brekke

Har kjøpt flere eiendommer i sentrum

Bergen Hotel Gruppen AS er en familiebedrift, hvor Erling Falch Monsen eier 95,5 prosent av selskapet.

Monsen har vært en stor aktør i hotellbransjen i Bergen i over 30 år. Men i 2014 solgte han Scandic Strand, Scandic Bergen City og Scandic Neptun til Scandic-kjeden for anslagsvis 130 millioner kroner.

Siden den gang har han investert i en rekke eiendommer i sentrumskjernen.

I januar 2016 kjøpte Monsen Strandgaten 1, hvor klesbutikken Vincci lå i mange år. Senere samme år kjøpte han Folkets Hus.

– Vi er fornøyde med investeringene. Sentrumseiendommer vil alltid være fornuftige investeringer, sier Monsen.

Det er imidlertid ikke bare i Bergen selskapet har kjøpt seg opp i det siste. Tidligere i år kjøpte de seg inn i Dr. Holms hotell på Geilo. Heller ikke den gang ville de ut med prisen.

Ingen konkrete hotellplaner

Hva som skjer videre med byggene selskapet har kjøpt de siste årene, er foreløpig ikke klart.

– Når det gjelder Rosenkrantzkvartalet er vi i samtaler med en del aktører for å se hva vi skal gjøre videre, men dette er bare samtaler. Dette er først og fremst en god investering for oss, med gode leieinntekter, sier Monsen.

– Blir det hotell i Rosenkrantzkvartalet med det første?

– Vi er jo hotellfolk, men det er ikke planer om det nå.

Han sier videre at Strandgaten 1 er for lite til hotelldrift, men utelukker ikke at Folkets Hus kan bli gjort om til hotell på sikt.

Eid av DNB siden 1964

Rosenkrantzkvartalet ble bygget i 1912. Der etablerte Ditlef Martens Brødfabrikk Norges første industrielle bakeri, til de flyttet til Minde i 1965. Siden den gang har lokalene blitt leid ut til forskjellige virksomheter.

DNB Liv har eid eiendommen siden 1964.