Turister evakueres med båt fra skogbranner i Tyrkia

Redde turister skyndet seg til stranden for å bli hentet av båter da de lørdag fikk beskjed om å evakuere fra skogbrannherjede Bodrum, melder tyrkiske medier.

En skogbrann herjer i landsbyen Kacarlar ved Manavgat i Antalya lørdag. Foto: AP / NTB

NTB-DPA-AP

Tyrkiske brannmannskaper kjemper mot massive skogbranner på fjerde dagen. To skogarbeidere som deltok i slukningsarbeidet i Antalya i sør, mistet livet lørdag, melder det statlige nyhetsbyrået Anadolu.

Dermed har brannene denne uken krevd seks liv, hvorav fem i Manavgat og ett i Marmaris – begge turistmål. Nærmere 600 mennesker er blitt skadet.

I Bodrum ved Egeerhavet ble enkelte hoteller evakuert som følge av trusselen fra skogbrannene som herjer i nærheten. Kystvakten leder redningsoperasjonen, men myndighetene ba private båter om å bistå i evakueringsinnsatsen til sjøs etter hvert som nye branner brøt ut.

Et helikopter slipper vann over en skogbrann i nærheten av Manavgat i Antalya på den tyrkiske middelhavskysten lørdag. Foto: AP / NTB

Minst ti aktive branner

Siden onsdag har flammene slukt skoger og flere boliger i Tyrkia, kommet faretruende nær landsbyer og turistmål og tvunget folk til å evakuere.

88 av de 98 brannene som har brutt ut under sterk vind og brennende hete, er brakt under kontroll, opplyser landbruks- og skogminister Bekir Pakdemirli lørdag. Tre av de aktive brannene herjer i provinsen Antalya – et yndet turistmål ved middelhavskysten, hvor vinden har gjort slukningsarbeidet spesielt vanskelig.

Brannrammede distrikter i fem provinser er erklært for katastrofeområder av tyrkiske myndigheter.

I byen Manavgat, der flere hus alt er tatt av flammene, ble ytterligere to nabolag for sikkerhets skyld evakuert lørdag, ifølge Anadolu.

En kvinne prøver å stanse spredningen av en skogbrann i landsbyen Kacarlar på den tyrkiske middelhavskysten lørdag. Foto: AP / NTB

Presidenten på besøk

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan besøkte området lørdag og inspiserte skadene fra et helikopter. I en tale i Manavgat kunngjorde han at regjeringen vil dekke husleien for brannofre, samt gjenoppbygge boligene deres. De vil også få utsatt innkreving av skatter, trygdeavgift og låneavdrag, og småbedrifter skal få lån med null rente.

Antallet fly som deltar i brannslukningsarbeidet, er økt fra seks til 13 etter at Ukraina, Russland, Aserbajdsjan og Iran har kommet til unnsetning, ifølge Erdogan. Flere tusen tyrkiske brannmannskaper og titalls helikoptre og droner bistår også.

Skogbranner er vanlig i disse delene av Tyrkia i de tørre sommermånedene. I snitt har det brutt ut over 2.600 branner årlig de siste ti årene, men i fjor økte antallet til nesten 3.400, opplyser den tyrkiske jordbruksforeningen ifølge nyhetsbyrået AFP.

Etterforskning

Tyrkiske myndigheter etterforsker brannene som brøt ut under den pågående hetebølgen, og forsøker å finne ut om noen av dem kan være påsatt.

Intens varme på over 40 grader er varslet de neste dagene både i nabolandet Hellas og langs den tyrkiske sørkysten. Det kan gjøre brannslukningen enda vanskeligere.

Flere middelhavsland er rammet av skogbranner, og på Sicilia i Italia kjempet brannmannskapene lørdag mot titalls branner i heten. Rundt 150 mennesker ble evakuert fra to strandområder i byen Catania sent fredag kveld.