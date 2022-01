Ras, stengte veier og sykehus på nødstrøm – Gyda fortsetter å herje i Midt-Norge

Ekstremværet «Gyda» har fortsatt ikke nådd toppen, men medfører allerede ras, stengte veier og et sykehus på nødstrøm.

Fylkesvei 700 sør for Svorkmo ble oversvømt ved avkjøring Skulmoveien.

Midt-Norge står fortsatt midt oppi ekstremværet «Gyda», og det er rødt farevarsel for flom og jord-, sørpe- og flomskred. Nedbørsmengdene i Trøndelag og Møre og Romsdal skal ikke tilta, men vannstanden i utsatte elver og vassdrag vil øke fra natt til fredag, ifølge Meteorologene.

NVE opplyser til NTB at ekstremværet antakeligvis kulminerer fredag morgen.

– Vannføringen vil fortsette å stige, og det ventes at toppen kan nås sent torsdag eller tidlig fredag morgen. Dette avhenger både av nedbør og temperaturutvikling, sier direktør Brigt Samdal i skred- og vassdragsavdelingen i NVE.

E39 ved Vinjeøra i Trøndelag er stengt på grunn av skader som en følge av ekstremværet «Gyda».

Det har gått flere små jordskred i Bergslia i Meldal kommune.

Mange veier stengt

Veitrafikksentralene i midt, vest og nord melder torsdag ettermiddag om en rekke stengte veier grunnet uvær, ras og rasfare.

E39 ved Vinjeøra i Trøndelag kommer til å være stengt til neste uke etter at veidekket regelrett ble revet av natt til torsdag.

– Veien blir sannsynligvis stengt til over helgen. Den er undergravd, og det må gjøres et større arbeid der, skriver Heim kommune på sine nettsider.

E14 mellom Stjørdal og Meråker ble torsdag morgen stengt grunnet oversvømmelser, og ved 13-tiden er veien igjen stengt, skriver Adressa. En rekke fylkesveier i fylket er også stengt grunnet uværet.

Vegtrafikksentralen midt advarer torsdag ettermiddag om glatte veier utover kvelden.

– I utsatte strøk av Midt-Norge kan det bli utfordrende kjøreforhold på grunn av fallende temperaturer og underkjølt regn fra torsdag kveld, skriver VTS.

Kvamsbekken på Fannrem i Orkland kommune har flommet over.

Stengte skole og barnehage etter ras

Både barnehagen og skolen i Forradal i Stjørdal ble torsdag morgen besluttet stengt. Det gikk et jordras et par kilometer fra skolen, og det skal ha vært oversvømte veier og krevende kjøreforhold på vei til skolen.

Torsdag morgen strømmet vannet inn i en av Atbs rutebusser i Trondheim etter at den kjørte på dypt vann, skriver Trønderbladet. Atb-direktør Grethe Opsal vil tro det var både overraskende og ubehagelig for de reisende at bussen ble fylt av vann.

– Vi er glade for at det gikk bra med alle, bortsett fra at noen mest sannsynlig ble våte, sier Opsal til Nidaros.

Veien ble stengt etterpå.

Mye vann i veibanen i Skodje sentrum i Ålesund der grøfter og bekker ikke tar unna vannet som kommer under ekstremværet «Gyda».

Sykehus koblet på nødstrøm

Strømforsyningen til en rekke boligområder og sykehuset i Levanger er utsatt for oversvømmelse som følge av ekstremværet «Gyda».

– Sykehuset er blitt koblet over på en annen trafostasjon slik at det ikke er fare for at de mister strømmen, sier Thomas Patrik Lindblom i teknisk enhet i Levanger kommune til Trønder-Avisa.

Trafoen som skal forsyne sykehuset og en rekke boliger i området med strøm, er utsatt for oversvømmelse.