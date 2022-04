BKK Nett svarer: Derfor øker nettleien

Nettleien har vært på samme nivå siden 2017. Nå varsler BKK Nett at den vil øke fra 1. mai.

Nettleien du betaler til BKK Nett, dekker kostnadene til drift, samt avskrivning og avkastning av investeringer i strømnettet, opplyser selskapet.

For en vanlig strømkunde vil lommeboken krympe med rundt 1200 kroner i året fra 1. mai. Nettleien vil nemlig øke med seks øre pr. kWh, opplyser BKK Nett.

Det utgjør tolv prosent økning i nettleien fra dagens nivå.

Kommunikasjonssjef Svein Ove Søreide svarer her på spørsmål fra BT om bakgrunnen for økningen i nettleien.

1 Hvorfor setter dere opp nettleien? BKK opplyser at de høye strømprisene gjør at nettleien må øke. Høye strømpriser er årsaken til at BKK Nett nå må øke nettleien til sine 260.000 kunder. Når vi transporterer strøm i nettet over lengre avstander, vil det alltid gå tapt noe strøm. For å dekke den tapte strømmen, må det kjøpes inn tilsvarende mengde strøm. Dette kalles nettap, og finansieres gjennom nettleien på linje med alle andre kostnader til drift og utbygging av nettet. Det er myndighetene som har bestemt at nettapet skal være en del av nettleien.

2 Hvorfor er nettapet nå fem ganger høyere enn tidligere? BKK Nett er 100 prosent eid av Eviny-konsernet, som gikk med 800 millioner kroner i overskudd etter skatt i 2021. Mengden strøm som går tapt under transport i nettet er ganske lik fra år til år, og ligger på mellom fire til fem prosent av strømmen som fases inn i nettet. Det er ren fysikk som gjør at strøm går tapt i nettet ved transport og spenningsomforming, og dette er uunngåelig. Strømmen som går tapt må erstattes gjennom at nettselskapet kjøper inn tilsvarende mengde strøm. Når strømprisene har økt så mye som de har gjort, har også kostnadene med nettap blitt tilsvarende høyere. I 2020 kostet nettapet 42 millioner kroner, men det var riktignok et spesielt år med lave strømpriser. I 2021 steg dette til 307 millioner kroner. I år har vi en prognose på et nettap på 435 millioner kroner. Årsaken til økningen er utelukkende de høye strømprisene.

3 Hvordan spiller strømprisen inn i nettapet dere skriver at dere har? BKK Nett opplyser at mellom fire og fem prosent av all strøm går tapt under transport i strømnettet. Nettselskapene er underlagt en streng regulering av myndighetene. De har blant annet bestemt at strømmen som går tapt i nettet, dekkes gjennom nettleien. Når strømprisene øker, vil kostnadene til nettap øke tilsvarende.

4 Hvorfor øker dere nå kostnadene for forbrukerne? Strømforbruket blir for de aller fleste målt og avregnet automatisk av de nye AMS-målerne. BKK Nett har samtidig innrømmet at de mangler kontakt med over 5000 målere. Her med Mads Didriksen, leder for Kunde & Energidata i BKK Nett AS. Her må man ikke blande sammen nettselskap og strømselskap. Nettleien har vært uendret de siste fem årene, og BKK Nett tjener ikke noe på høye strømpriser. Vi selger ikke strøm, vi transporterer strøm. Driften av strømnettet er et spleiselag der kostnadene til drift, samt avskrivning og avkastning av investeringer i nettet, dekkes gjennom nettleien. De norske nettselskapene får ikke noe statlig støtte, driften av nettet er i stedet et spleiselag gjennom nettleien.

5 Hvor mye vil BKK Nett hente inn i kroner og øre på å sette opp nettleien? Eviny skal satse på vannkraft, skal ruste opp og utvide fem vannkraftanlegg. Her er Olav Osvoll, direktør i Eviny Fornybar AS, på besøk på anlegget i Matre, som er et av de fem utvalgte. Alle nettselskap i Norge er underlagt økonomisk regulering av Reguleringsmyndigheten for energi (RME). Reguleringen innebærer blant annet at RME fastsetter årlig hvor høye inntekter nettselskapene kan ta. Økningen i nettleie tilsvarer rundt 250 millioner kroner i økt nettleie i år, og det er innenfor inntektsrammene våre. Denne prisøkningen kommer egentlig litt på overtid, for kundene våre skylder oss i sum 205 millioner kroner ved årsskiftet, og dette har økt ytterligere frem mot mai.

6 Vil økt nettleie øke resultatet til BKK Nett? Administrerende direktør Ketil Tømmernes i BKK Nett vil ikke få større overskudd når nettleien settes opp, opplyser kommunikasjonssjef Svein Ove Søreide. Økningen i nettleie har ikke noe å si for BKK Nett sitt overskudd. Overskuddet kommer fra avkastning av kapitalen som nettselskapet har investert i strømnettet. De bokførte verdiene er over seks milliarder kroner. Det er myndighetene som har bestemt reglene for avkastning.