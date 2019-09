Fire av fem nordmenn svarer i en fersk undersøkelse at de har en eller flere ødelagte eller ubrukte mobiltelefoner liggende hjemme.

84 prosent svarer ja på spørsmålet: «Har du eller din husstand ødelagte eller gamle telefoner som ikke er i bruk liggende hjemme?» i undersøkelsen, som er utført av Respons Analyse på vegne av Fremtiden i våre hender (FIVH). Undersøkelsen er utført i perioden 29. august til 4. september i år blant et representativt utvalg nordmenn over 18 år.

Blant dem som svarte ja, svarer 46 prosent at de har en eller to telefoner liggende hjemme, 32 prosent har tre-fire mobiler de ikke bruker, mens 12 prosent anslår at det dreier seg om fem-seks mobiltelefoner de ikke bruker.

Gullgruver

Basert på disse tallene har FIVH regnet ut at det totalt dreier seg om et sted mellom 8,6 og 12,3 millioner mobiltelefoner som ligger ubrukt i norske hjem.

I en e-post til NTB påpeker leder Anja Bakken Riise at mobiler inneholder blant annet av 30 ulike grunnstoffer, mange av dem er svært sjeldne.

– Disse tallene er oppsiktsvekkende høye. Hjemmene våre har bokstavelig talt blitt til gullgruver, på grunn av vårt storforbruk av elektronikk, sier hun.

Mye verre enn britene

FIVH ønsker at Norge sørger for at de ulike delene i mobiltelefonene kan gjenvinnes og brukes på nytt

– Men det aller viktigste vi gjør er å kjøpe færre telefoner ved å ta vare på telefonen vi har så lenge som overhodet mulig, sier Bakken Riise.

Ifølge FIVH viser en liknende undersøkelse utført i Storbritannia at britene har 40 millioner elektroniske enheter som mobiltelefoner, nettbrett og laptops liggende hjemme. Det utgjør 0,6 elektroniske enheter pr. person. Hvis beregningene til FIVH er korrekte, har Norge omtrent to mobiltelefoner liggende ubrukt pr. person.