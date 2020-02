Over 2000 norske turister sitter «sandfaste» på Gran Canaria

Værfaste nordmenn på Gran Canaria kommer seg trolig ingen vei før tidligst mandag. SAS og Norwegian har kansellert alle avganger til og fra ferieøyen.

SANDSTORM: En sandstorm, såkalt calima, skaper problemer på Gran Canaria. Et stort antall turister kommer seg ikke hjem på grunn av stengt flyplass som følge av dårlig sikt. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

NTB

Erlend Langeland Haugen

Over 2000 nordmenn er værfaste på Kanariøyene, ifølge NRK.

Årsaken er en sandstorm som førte til at flyplassene både på Gran Canaria og på Tenerife ble stengt lørdag. En ny sandstorm feide over Gran Canaria søndag.

SAS og Norwegian har kansellert sine flyginger både til og fra ferieøyen. Flere av flyene kan tidligst returnere fra Gran Canaria mandag.

– Det slår sand mot rutene

Geir Bergflødt var en av mange om bord i et charterfly fra Flesland som skulle lande på Gran Canaria klokken 16.45 lørdag. Flyet fra Bergen ble omdirigert til Fuerteventura, der endte opp på et hotell.

Bergflødt forteller at luften er brunrød og tåkete ute.

PARKERT: Et fly står parkert på rullebanen på flyplassen i Las Palmas på Gran Canaria under sandstormen lørdag. Foto: Borja Suárez / Reuters / NTB scanpix

– Det slår sand mot rutene, som om det er regn. Det er som å sitte i tåkeheimen på fjellet, sa han til BT i går.

Søndag opplyser han at sandstormen fortsatt herjer, og at det er vanskelig å se solen gjennom sandlaget.

SANDSTORM: Fra Kanariøyene søndag ettermiddag. Foto: Geir Bergflødt

Vanskelig å finne hotell

Pressesjef John Eckhoff i SAS opplyser søndag ettermiddag at seks av deres fly nå er værfaste på Gran Canaria. Han anbefaler passasjerene selv å finne hotellrom eller annen overnatting og søke om refusjon etter hjemreise.

– Våre medarbeidere på Las Palmas vil bistå, men det er svært vanskelig å finne ledig overnattingskapasitet fordi mange passasjerer er rammet av sandstormen, sier han.

Syv av flyene til SAS ble rammet av sandstormen lørdag. Tre av dem skulle til Norge med til sammen rundt 540 passasjerer som nå ikke kommer seg noen vei.

Eckhoff legger til at han forstår at passasjerene har behov for mer informasjon og sier at SAS jobber for å finne løsninger for dem som er berørt.

– Det har vært en svært krevende situasjon med mange mennesker som trenger bistand, sier Eckhoff.

«SANDFASTE»: Flere turister er «sandfaste» på Gran Canaria som følge av en sandstorm. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

Teknisk sjekk

Norwegian opplyser at de har kansellert i alt ti skandinaviske avganger som skulle til og fra Gran Canaria og Tenerife søndag. Flyene har plass til rundt 180 passasjerer og var fullbooket.

– Flyplassene kan bli stengt på kort varsel, og det er en høy risiko for at fly som er i luften, må omdirigeres til andre steder. Vi vil ikke risikere at våre passasjerer blir sittende fast på andre steder enn sitt reisemål, sier presseansvarlig Andreas Hjørnholm i Norwegian.

Selskapet gjennomfører nå en teknisk sjekk på flyene for å sikre at de ikke har tatt skade av sandstormen.

DÅRLIG SIKT: Sandstormen på Gran Canaria fører til dårlig sikt. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

Press på hotellrom

Også Norwegian jobber for å ivareta passasjerene.

– Det er vinterferie, og dette er vel omtrent den største reisedagen på Gran Canaria i løpet av året. Det er et kjempepress på hotellrom, og vi jobber så hardt vi kan med å finne overnatting til våre passasjerer. Jeg vet likevel ikke nå om noen av våre passasjerer har måttet overnatte på flyplassen i natt, sier Hjørnholm.

– Så snart vi har spesifikk informasjon, vil kundene våre bli informert via SMS og av våre samarbeidspartnere på de berørte flyplassene, sier han.

