Finansprofessor avviser bankkrise

(E24) Er det en bankkrise nå? Nei, mener finansprofessor Kjell Nyborg.

Den meritterte professoren Kjell Nyborg følger finansmarkeder og sentralbanker tett fra sitt kontor i Zürich.

Eivind Bøe

Ørjan F. Ellingvåg (foto)

– Det ser ikke ut som man er i en krise, når man ser på hvordan markedet har reagert, sier Kjell Nyborg, professor i finans ved Universitetet i Zürich og BI.

E24 møter den norske professoren på kontoret hans i universitetets lokaler i Zürich. Kontoret er fullt av bøker. Nyborg viser frem én han har skrevet selv.

Nyborg er ekspert på finans, pengepolitikk, banker og sentralbanker.

Han har hatt flere tunge toppverv innen akademia. Blant annet har han ledet European Finance Association, en av verdens største hovedorganisasjoner for finansakademikere.

Nyborg vokste opp i Bærum, men har bodd og jobbet i Sveits i en årrekke.

– Jeg tror det var mange som var redde for at man kunne få et Lehman-«moment» Lehman-«moment»referer til en situasjon der problemene til ett selskap eller en tilsynelatende mindre del av økonomien viser seg å være så store at de blir alles problem. Investeringsbanken Lehman Brothers ble ikke reddet av staten og gikk konkurs under finanskrisen i 2008. , hvis man bare lot Credit Suisse gå. Banken er systemisk viktig i Sveits og globalt. Det var også årsaken til at Den sveitsiske nasjonalbanken handlet så fort, sier Nyborg.

«Krisen»

– Det har vært store bevegelser i markedene. Viser ikke det at det er krise?

– Under krisen gikk det stort sett en vei og det var nedover.

Han omtaler finanskrisen i 2008 som «krisen».

– Man kan også se det på Vix-indeksen Vix-indeksenkalles "fryktindeksen", viser markedets forventninger til kortsiktige svingninger i aksjeindeksen S&P 500. Et viktig mål på stemningen blant investorene og svingninger i markedet. . Den var mye høyere da enn nå. Den er høy nå også, men ikke like høy, sier Nyborg i et intervju torsdag 23. mars.

Kompliserte banker

Den siste tiden har sentralbankene blitt tvunget til å ta hensyn til finansiell stabilitet. Samtidig er inflasjonen fortsatt skyhøy.

Sentralbanktoppene er ifølge Nyborg uenig om det er en konflikt mellom de to hensynene.

På den ene siden tilsier skyhøy inflasjon høyere rente, mens bankuro kan tale for å slakke på renteskruen.

Men, bankuro kan også i seg selv gi lavere inflasjon:

– Stress i banksektoren kan stramme inn på tilbudet av kreditt. I så fall vil dette minske inflasjonspresset. Dermed trenger man ikke sette opp renten like mye, sier Nyborg.

Peker på problem

Han ser tilbake på da Lehman Brothers gikk over ende i 2008. Da ble det virkelig ille. Det hadde vært press i markedet en stund, men bunnen falt ut da Lehmann falt.

– Da måtte de løsne pengepolitikken. Du så at banker sluttet å låne til hverandre.

Systemet fungerer på en slik måte at banker låner av hverandre. De som trenger likviditet likviditetkontanter og annet som gjør det mulig å betale løpende forpliktelser låner av de som har ekstra likviditet.

– Når det slutter å fungere, slutter maskineriet å fungere. Nå har vi mye mer likviditet i systemet enn det som trengs. Sannsynligheten for en skikkelig krise er lavere.

Nyborg mener imidlertid at bankene i dag ikke handler nok med hverandre. Etter finanskrisen pøste sentralbankene inn penger i banksystemet. Da ble det ikke like viktig å handle banker imellom.

Dermed har banker mindre incentiver incentivernoe som motiverer til handling til å overvåke andre banker.

– Du har mistet det elementet av markedsdisiplin. Det er et problem.

Sentralbanken må stå mer alene om å overvåke bankene.

– Det er ikke et symptom på det vi ser nå, men det har med regulering å gjøre. Markedsdisiplin er en del av reguleringen. Det er ikke alltid så lett for sentralbanken å se hvor sterk en bank er, fordi bankene har ofte kompliserte balanser, med innviklede produkter og eksponeringer.

Ble snakkis på finanskonferanse

Nyborg var på en finanskonferanse med andre akademikere i Østerrike da nyheten smalt om at UBS tar over kriserammede Credit Suisse.

– Vi snakket om prisen.

UBS, den største banken i Sveits, betaler 3 milliarder sveitsisk franc for Credit Suisse, den nest største.

Prisen tilsvarer 34 milliarder kroner. Det er en brøkdel av hva Credit Suisse var verdt før oppkjøpet ble annonsert.