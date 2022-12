Vindkraft, laks og fiskeri: Utvalg støtter grunnrenteskatt

Skatteutvalget støtter grunnrenteskatt på vindkraft på land og havbruk. Men også fiskeriene bør få en slik skatt på superprofitt, mener utvalget.

Det kommer frem i Skatteutvalgets rapport, som ble lagt frem mandag.

Utvalget støtter innføringen av grunnrenteskatter i flere bransjer. Dette er en form for ekstraskatt på svært lønnsomme næringer som utnytter fellesskapets naturressurser.

Utvalget sier at det også bør vurderes om enda flere næringer som utnytter felles naturressurser skal pålegges en slik skatt.

Fiskeriene er så langt unntatt grunnrenteskatt, men utvalget mener at økt lønnsomhet gjør en slik skatt mer aktuell.

«Utviklingen i fiskerinæringen de siste årene har gått i retning av færre fiskere og færre fartøy. Det har ført til økt lønnsomhet», skriver utvalget i sin rapport.

«Utvalget mener at det uavhengig av reguleringsregimet bør innføres grunnrenteskatt i fiskeriene. Fisk er i utgangspunktet en knapp ressurs eid av fellesskapet, som fiskeren høster på fellesskapets vegne», skriver utvalget.

Grunnrenteskatt på fiskeriene bør utredes «med sikte på å innføre en slik skatt snarest mulig», påpeker utvalget.

Dette er grunnrenteskatt Grunnrente er ifølge Statistisk sentralbyrå et begrep knyttet til utnyttelse av naturressurser. I tilfellet med grunnrenteskatt for oppdrettsnæringen handler det om å legge en skatt på den fordelen oppdretterne har fordi de tjener penger på å utnytte fellesskapets naturressurser i havet. Stortinget har tidligere definert grunnrenteskatt som en form for eiendomsskatt til staten for det som kalles knappe, nasjonale naturressurser.

Vil ha skatt på havbruk

Utvalgets flertall støtter en grunnrenteskatt på havbruk, slik regjeringen foreslo i høst.

Flertallet i utvalget støtter en grunnrenteskatt på havbruk med 40 prosent, med unntak av medlemmet Bettina Banoun som frykter negative effekter og mener satsen bør settes «betraktelig lavere».

Ifølge utvalget kan en grunnrenteskatt på 40 prosent gi staten inntekter på 5 milliarder kroner i året i snitt, som er noe lavere enn anslaget fra det tidligere Havbruksskatteutvalget.

Regjeringen har også foreslått et bunnfradrag i grunnrenteskatten. Utvalget fraråder et slikt fradrag, og mener det vil svekke den økonomiske effektiviteten av grunnrenteskatten.

Støtter vindkraft-skatt

Utvalget støtter også grunnrenteskatt på vindkraft på land, slik regjeringen foreslo i høst.

«Forventet utvikling i kraftprisen og kostnadene for landbasert vindkraft indikerer vedvarende positiv grunnrente, og at det dermed er grunnlag for å innføre en grunnrenteskatt», skriver utvalget.

Grunnrenteskatten på vindkraft bør ha en sats på 40 prosent, mener utvalgets flertall. Men også her mener medlemmet Bettina Banoun at satsen bør settes betraktelig lavere.

«Utvalget anslår at en slik skatt kan gi et proveny på 1 milliard kroner årlig», skriver utvalget.

Regjeringen mener grunnrenteskatten på vindkraft på usikkert grunnlag vil kunne dra inn 2,5 milliarder kroner i 2023, men aktører vindkraftbransjen mener tallet er for høyt. Også Aneo mener at årlig inntekt på en milliard er mer sannsynlig.

Havvind er imidlertid ikke så lønnsomt at det er rom for noen grunnrenteskatt nå, ifølge utvalget.

«Med dagens utsikter for kostnader og kraftpriser forventes det ikke grunnrente over tid fra havvindnæringen», skriver utvalget.

Medlemmer av Skatteutvalget: Professor Ragnar Torvik (leder)

Professor Claire Winifred Armstrong

Partner/advokat Bettina Banoun

Professor Benn Folkvord

Dekan og professor Ola Kvaløy

Professor Jarle Møen

Forskningsdirektør Linda Nøstbakken

Førsteamanuensis Elin I. Sarai

Professor Peter Birch Sørensen

Professor Karen Helene Ulltveit-Moe

Professor emeritus Frederik Zimmer

Støtter innskjerping av olje-krisepakke

Skatteutvalget kommer ikke med noen større forslag til endringer av grunnrenteskatten på olje- og gassbransjen, men mener at de midlertidige skattereglene i Stortingets krisepakke fra 2020 kan få uheldige effekter.

«De midlertidige reglene gir incentiver til å investere i ulønnsomme prosjekter og til generelt for høy kapitalbruk», skriver utvalget.

Selskapene har hatt hastverk med å rekke fristen for de gunstige reglene innen nyttår, og det er ifølge utvalget en risiko for dårlig planlegging og kostnadssprekker.

«Når situasjonen nå er en helt annen, og reglene gjelder i mange år fremover, mener utvalget at det er rimelig å stramme inn de midlertidige reglene», skriver utvalget.

Dette kan for eksempel skje gjennom en reduksjon eller utfasing av friinntekten, påpeker utvalget. Et slikt grep har regjeringen allerede gjennomført i forbindelse med neste års statsbudsjett.

Bransjen har levert inn en rekke utbyggingsprosjekter før nyttår, med planlagte investeringer for flere hundre milliarder. Noen prosjekter er imidlertid utsatt. Selskapene peker særlig på kostnadsinflasjon, men også den foreslåtte endringen i krisepakken. DNO utsetter Brasse, Aker BP utsetter Shrek og Equinor utsetter Wisting.

Vil endre vannkraft-skatten

Utvalget sier ikke noe om regjeringens foreslåtte skjerping av grunnrenteskatten på vannkraft.

Derimot sier utvalget at fritaket for grunnrenteskatt på kraftverk under 10 megawatt bør fjernes. I stedet bør alle kraftverk over 1,5 megawatt betale grunnrenteskatt, mener utvalget.

I tillegg er utvalget enig med regjeringens forslag om at salg av opprinnelsesgarantier bør inngå i grunnlaget for grunnrenteskatten. Dette er et sertifikat som viser at du har betalt for verdien av ren kraftproduksjon.

Utvalget er også enig med det tidligere Kraftskatteutvalget om at konsesjonsavgift og konsesjonskraft til kommunene bør erstattes med en nøytral fordelingsmekanisme. Dette forslaget var imidlertid omstridt, fordi disse ordningene skal bidra til lokal legitimitet for ny kraftproduksjon.

«Utvalget anslår at de nevnte innstrammingene i grunnrenteskatten på vannkraft kan øke provenyet med 2 milliarder kroner årlig», skriver utvalget.

Vil ikke skattlegge mobil-frekvenser

Utvalget påpeker også at det kunne ha vært aktuelt å legge grunnrenteskatt på blant annet mobilfrekvenser, som i likhet med naturressurser er tilgjengelig i begrenset omfang.

Men en slik skatt ville være krevende å utforme, og utvalget mener at dagens ordning med auksjoner av slike frekvenser bør videreføres.

«Auksjonene bør imidlertid utformes med sikte på å realisere mest mulig av grunnrenten, og tillatelsene bør tildeles aktørene med høyest betalingsvilje», skriver utvalget.