Stayclassy-gründer etter konkursen: – Unnskyld til alle vi har skuffet

Onsdag morgen vil Stayclassy slå seg konkurs, melder selskapet.

Den siste tiden har det stormet rundt netthandelbutikken Stayclassy. Tirsdag kveld skriver selskapet at det vil begjære seg konkurs:

«Stayclassy lyktes ikke i arbeidet med rekapitalisering av selskapet. Styret har tirsdag kveld konkludert med at det dessverre ikke finnes alternativer for videre drift,» skriver selskapet på nettsidene.

Selskapet vil derfor begjære seg konkurs onsdag morgen, opplyser selskapet videre.

«Selskapets aktivitet er innstilt og salget er stanset», heter det.

Til E24 sier gründer og daglig leder Thomas Holstad at det er en tung og vond dag.

– Jeg vil beklage til alle kunder og samarbeidspartnere som blir rammet av dette, og ansatte som vil stå uten jobb. Det er ubeskrivelig vondt å skuffe så mange.

Lykkes ikke

Holstad sier de har forsøkt alt i deres makt for å redde selskapet - uten å lykkes.

– Jeg har lært mye på godt og vondt på veien som en ung gründer, og jeg skulle ønske historien fikk en annerledes slutt enn dette, for i det siste har det vært mye vondt. Unnskyld nok en gang til alle vi har skuffet, sier Holstad.

Selskapet var begjært konkurs fra to tidligere ansatte, hvor tingretten skulle behandle begjæringene tirsdag 7.februar.

«Tusen takk til alle som har valgt Stayclassy de siste ni årene. Vi kommer til å savne alle våre fantastiske kunder, og vi er dypt fortvilet og lei oss over situasjonen.», skriver selskapet på nettsiden.

Stengte nettbutikk

Den 16. januar stengte selskapet nettbutikken midlertidig. På nettsiden skrev de at «Vi har valgt å midlertidig stenge Stayclassy.no i påvente av en avgjørelse fra Forbrukertilsynet som er avgjørende for videre drift.»

Forbrukertilsynet har varslet selskapet et gebyr på 1,5 millioner kroner og daglig leder Thomas Holstad et gebyr på 400.000 kroner for medvirkning til villedende markedsføring.

– Stayclassy var en bedrift som ble stiftet med tomme hender og som vokste seg opp til å bli størst på markedet innenfor små elektriske kjøretøy i Norge – bedre kjent som ClassyWalk, sier Holstad til E24.

Han håper Stayclassy kan være til inspirasjon for andre.

– Stayclassy har truffet på trender etter trender og hatt en eventyrlig reise vi kan se tilbake på. Selv om bedriften ikke klarte å overleve - håper jeg historien om hvordan det hele startet med en liten plastboks fra IKEA kan være til inspirasjon for alle som drømmer om å starte sin egen bedrift i Norge.

Stanset Spleis-innsamling

Som følge av selskapets økonomiske situasjon, opprettet Holstad en Spleis-innsamling til seg selv. Her forsøkte han å samle inn 500.000 kroner.

«Thomas legger bak seg et svært vanskelig år i 2022, og starten på 2023 ser mørk ut.», skrev han.

Sparebank1, som eier Spleis, valgte imidlertid å stenge ned innsamlingen.

– At spleis fjerner spleisen og i tillegg tilbakefører alt som er gitt i støtte frivillig, oppleves som å sparke en mann som allerede ligger nede, sa Holstad.