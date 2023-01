Tingretten: Mowi dømt til å betale tidligere direktør millionerstatning

Jan Feenstra, tidligere Irland-sjef, fikk medhold i opsjonskrangelen med oppdrettsgiganten. Mowi har foreløpig ikke besluttet hvorvidt selskapet vil anke dommen.

OPSJONSKRANGEL: Laksegiganten Mowi har vært i Oslo tingrett i en sak mot den tidligere Irland-sjefen. Nå er dommen klar.

Jan Feenstra var sjef for Mowis irske virksomhet i 40 år, men havnet i klinsj med oppdrettsgiganten ved slutten av arbeidsforholdet.

Krangelen handlet om en opsjonsavtale, en del av lønnsprogrammet til ledelsen i Mowi. Feenstra krevde erstatning som følge av avtalebrudd.

Jan Feenstra, tidligere Irland-sjef for Mowi.

Saken gikk i retten på nyåret, nærmere bestemt 3. januar i år.

Nå er dommen lagt frem.

Oslo tingrett gir Feenstra medhold, viser dommen datert 23. januar i år.

Dermed har tingretten dømt Mowi til å betale knappe 1,13 millioner kroner til Feenstra. I tillegg har tingretten dømt Mowi til å betale drøye 168.000 kroner i sakskostnader til Feenstra.

Feenstra sier han er lettet over dommen.

– Jeg mener det er viktig å stå opp for det du tror på. For få folk gjør det i disse dager, sier Feenstra til E24.

Går gjennom dommen

«Først vil vi gå gjennom dommen, og deretter vil vi ta stilling til hva vi gjør videre», skriver kommunikasjonsdirektør Ola Helge Hjetland i Mowi i en SMS til E24.

Det er dermed foreløpig ukjent hvorvidt Mowi kommer til å anke dommen eller ikke. Dommen er ikke rettskraftig.

Oscar Brown, advokatfullmektig i Advokatfirmaet Wiersholm AS, som representerer Mowi, ønsker ikke å komme med ytterligere kommentar og viser til Mowis kommunikasjonsdirektør Hjetland.

Erik Andreas Øyen, advokat for Feenstra, sier de er glade for utfallet, men at de ikke ble overrasket.

– Man hadde en krystallklar avtale som domstolen har lagt til grunn. Domstolen har avvist Mowis anførsler som gikk ut på at avtalen de selv førte i pennen, selvfølgelig ved hjelp av gode rådgivere, ikke skulle honoreres. Det var en ganske oppsiktsvekkende påstand, sier Øyen.

Mowi uenig

En avtale inngått i 2018 mellom Mowi og Feenstra sa at han kunne innløse opsjonen 22. juni i fjor. Han sa opp jobben sin i desember året før.

Han gjorde opsjonen gjeldende på innløsingsdatoen, men fikk avslag fordi at han var i oppsigelsestid, ifølge dommen.

Mowi begrunnet avslaget med at det fremgår av retningslinjene for opsjonsprogrammet at man ikke har rett til å gjøre opsjonen gjeldende dersom man har sagt opp stillingen sin.

Hovedspørsmålet i saken var nettopp dette, altså om Feenstra etter avtalen hadde rett til å gjøre opsjonen gjeldende selv om han var i oppsigelsestid.

Oslo tingrett skriver i dommen at avtalen mellom Feenstra og Mowi var bindende. Det var et avtalebrudd da Mowi avslo Feenstras innløsing av opsjonen i henhold til avtalen, ifølge tingretten.