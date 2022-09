Wall Street faller kraftig

Etter en etterlengtet opptur i går, er Wall Street tilbake i negativt terreng.

Aksjemarkedet er inne i måneden som historisk er den svakeste i aksjemarkedet.

Publisert Publisert For mindre enn 2 timer siden

Slik ser de toneangivende indeksene ut klokken 17.24 torsdag:

Tek-indeksen Nasdaq faller 3,03 prosent

Samleindeksen S & P 500 faller 2,18 prosent

Industriindeksen Dow Jones faller 1,62 prosent

– Et sykdomstegn

Aksjestrateg i Nordea, Joachim Bernhardsen, tror det er den overhengende resesjonsfrykten som driver markedet nedover.

– Frykten har ligget i markedet lenge med høye renter og resesjonsfrykt blir ikke borte etter hva Bank of England gjorde i går, og ligger som en klam hånd over markedet.

Den britiske sentralbanken Bank of England startet kjøp av britiske statsobligasjoner for å styrke markedets tillit etter et kraftig valutafall denne uken.

– I bunn og grunn er det et sykdomstegn at de må inn i marked på den måten. Det kan være en årsak til fallet i dag, sier han videre.

Mot tredje kvartal på rad med fall

– Selv om resultatsesongen for tredje kvartal forventes å bli utfordrende, må investorer spørre seg selv hvor mye av de dårlige nyhetene som allerede er priset inn, sier Ron Saba, senior porteføljeforvalter i Horizon Investments LLC, til Bloomberg.

S&P 500 går mot sitt tredje kvartal på rad med nedgang. Det vil i så fall være første gang siden finanskrisen i 2008, skriver Bloomberg.

Dow Jones ligger også an til nedgang for tredje kvartal på rad. Det vil være første gang siden 2015, skriver CNBC.

– Ekstrem pessimisme kombinert med rimelige verdsettelser, kan gi investorene en mulighet til å hente inn noen av tapene sine i fjerde kvartal når markedene stiger fra oversolgte nivåer, sier Raba videre.

Sterkt arbeidsmarked

Antallet amerikanere som søkte om ledighetstrygd for første gang falt til det laveste på fem måneder. Bernhardsen sier at den amerikanske sentralbanken (Federal reserve) sitt mål er å svekke økonomien nok til at det svekker arbeidsmarkedet.

– Det aller viktigste for Fed er at arbeidsmarkedet kjøler seg ned. Tallet i dag var veldig sterkt, og viser at det fortsatt er veldig høy aktivitet i arbeidsmarkedet, sier aksjestrategen.

Bernhardsen forklarer at Fed ønsker seg et svakere arbeidsmarkedet fordi det vil dempe prispresset og kjøle ned økonomien.

Warren Buffet kjøper oljeaksjer

CarMax rapporterte om en nedgang i salgsvolumet torsdag. fra 31. mai til 31. august falt salget med 2,9 prosent sammenlignet med samme periode året før.

Wall Street sender aksjen ned over 15 prosent i åpningsminuttene.

Berkshire Hathaway laster opp 5,99 millioner aksjer i Occidental Petroleum. Dermed eier det Warren Buffet-kontrollerte selskapet 20,9 prosent i oljeselskapet. Aksjen er opp 0,37 prosent ved åpning, men er ned rundt 20 prosent den siste måneden.

Saken oppdateres fortløpende gjennom handelsdagen.