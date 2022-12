Deler ut over tre laksemilliarder til kommuner og fylker

Regjeringen deler ut tre milliarder til oppdrettskommuner fra Havbruksfondet. Trøndelagskommunene Frøya og Nærøysund får mest, med over 100 millioner kroner hver.

Illustrasjonsbilde.

142 kommuner og syv fylkeskommuner med oppdrettsaktivitet vil motta totalt 3,09 milliarder kroner i årets utbetaling.

Dette er den største utbetalingen i et enkeltår, ifølge en melding fra Nærings- og fiskeridepartementet. Det er ventet en ny overføring i 2023.

I fjor betalte det såkalte Havbruksfondet ut én milliard kroner til laksekommunene, mens utbetalingen året før var på 2,25 milliarder kroner.

Havbruksfondet ble opprettet i 2016 og får inn penger fra auksjoner av konsesjoner og fra produksjonsavgiften på laks. Disse pengene fordeles ut igjen til kommunene, og skal stimulere dem til å legge til rette for havbruk i sine lokalområder.

– Fornøyd

Mest av alle kommunene får Frøya kommune, med nesten 116 millioner kroner. Det tilsvarer drøye 22.000 kroner for hver av kommunens 5.265 innbyggere.

Frøya-ordfører Kristin Furunes Strømskag (H) sier at utbetalingen er større enn kommunen hadde regnet med, og er fornøyd.

– Ja, selvfølgelig er vi fornøyd med det. Så har vi også mye vi må bruke penger på, vi har vært en av de største vekstkommunene i Trøndelag særlig fordi vi har hatt vekst i havbruksnæringen. Vi har blant annet måtte rigge skoler og barnehager for befolkningsvekst, sier Strømskag til E24.

– Er dette mer enn du hadde budsjettert med?

– Det er litt mer enn de mest positive anslagene vi hadde gjort på forhånd, sier hun.

Frøya kommunes totale budsjett er på rundt 630 millioner kroner, opplyser ordføreren til E24.

Frøya-ordfører Kristin Furunes Strømskag (H).

Bekymret for grunnrenteskatt

– Hva tenker du om situasjonen i næringen nå?

– Havbruksfondet gjør oss som kommune bedre i stand til å ta vare på innbyggere og næringsliv, og bidrar til at innbyggerne er positive til å være vertskap for oppdrettsnæringen, sier Strømskag.

Samtidig er hun bekymret for grunnrenteskatten som nå skal innføres på havbruk.

– Vi har hatt en voldsom vekst knyttet til at denne næringen skaper nye arbeidsplasser. Det er næringsvirksomhet som bygger en kommune, ikke utbetalingene fra staten i seg selv, sier Strømskag.

– Jeg opplever at lokalsamfunnet har vært fylt med optimisme og vekstambisjoner, men for første gang det siste tiåret så brer usikkerheten om fremtiden seg. Hoteller, transportnæringen, alle opplever denne usikkerheten. Det er trist å oppleve, sier ordføreren.

– Viktig for forutsigbarheten

Regjeringen foreslo nylig å øke overføringene til Havbruksfondet med 800 millioner kroner, for å sikre at vertskommunene for havbruksnæringen kom bedre ut enn i tidligere år.

– Kystkommunene spiller en viktig rolle i å legge til rette for oppdrettsnæringa, og summen de nå får er større enn ved forrige tildeling, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran ifølge meldingen.

– Det er viktig for forutsigbarheten at kommunene nå vet hva de får å rutte med. I Hurdalsplattformen er regjeringen tydelig på at de skal sitte igjen med en større andel av verdiene som skapes. Det gjør de nå. Sier vi det, så gjør vi det, sier Skjæran.

Ifølge oppdrettsnæringen bidro regjeringens forslag om grunnrenteskatt i høst til at staten gikk glipp av milliarder av kroner under den seneste auksjonen av kapasitet i næringen. Inntektene i auksjonen i oktober ble på 3,8 milliarder kroner.