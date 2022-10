Politiet: – Ikke holdepunkter for at trusselen mot Ormen Lange-anlegget var reell

Politiet i Møre og Romsdal sier at situasjonen er avklart ved landanlegget Ormen Lange i Aukra kommune. Anlegget ble torsdag morgen evakuert etter det som ble beskrevet som en «uavklart situasjon».

Torsdag morgen ble Nyhamna gassanlegg evakuert etter at politiet mottok en trussel mot Ormen Lange.

– Situasjonen er nå avklart, uttaler operasjonsleder Per Åge Ferstad ved Møre og Romsdal politidistrikt i en pressemelding, publisert klokken 11 torsdag.

– Politiet iverksatte nødvendige tiltak og har nå avklart situasjonen. Det er ikke holdepunkter for at trusselen var reell og vi er tilbake i en normalsituasjon, heter det i meldingen.

Politiet skriver at gjerningspersonen er kjent av politiet for lignende forhold, og at saken blir etterforsket videre.

Gassanlegget på Nyhamna i Aukra tar mot og behandler gass fra Ormen Lange-feltet og Polarled-rørledningen fra Norskehavet.

– Dramatisk

Aukra-ordfører Odd Jørgen Nilssen opplyste til TV 2 at det ble sendt inn en bombetrussel knyttet til anlegget. Politiet har så langt ikke bekreftet at det var snakk om en bombetrussel.

– Det er klart at det blir dramatisk når man får slike meldinger og vi satte stab med en gang når vi fikk inn meldingene, sier Nilssen til TV 2.

Kommunen har ifølge egne nettsider satt krisestab.

Ifølge NTB vender de evakuerte arbeidere nå tilbake til Ormen Lange.

– Som følge av politiets avklaring og vår egen vurdering, normaliserer vi driften og sender de evakuerte tilbake på jobb, sier direktør Jan Soppeland for kommunikasjon og myndighetskontakt i Shell til NTB.

Nyhamna prosessanlegg i Aukra kommune tar mot gass fra Ormen Lange-feltet.

Heimevernet holder vakt

Fra Nyhamna sendes norsk gass videre til Storbritannia gjennom Langeled-røret, som går til Easington. Norsk gass står for en stor andel av det britiske gassforbruket.

Heimevernet har vakthold på landanlegget, som drives av Gassco med Shell som teknisk tjenesteyter. Jan Soppeland i Shell bekreftet torsdag morgen til E24 at Nyhamna-anlegget var evakuert.

Romsdals Budstikke hadde en reporter ved Nyhamna, som opplyste at politiet hadde satt opp veisperring om lag 200 meter fra hovedbygningen på anlegget.

Illustrasjon av det norske rørsystemet.

Produksjonen går som normalt

Det er statlige Gassco som er operatør for Nyhamna-prosessanlegget. Selskapet driver også nettverket av gassrør på norsk sokkel.

Gassco sier til E24 at produksjonen går som normalt.

– Anlegget ble evakuert i situasjonen som oppsto og beredskap mobilisert. Situasjonen er nå avklart og ansatte gjenopptar arbeidet. Vår oppgave nå er å ivareta folk som kan ha opplevd situasjonen som skremmende. Produksjonen går nå som normalt og er ikke påvirket av hendelsen, sier kommunikasjonsdirektør Randi Viksund.

Nyhamna ble bygget som et landanlegg for prosessering og eksport av gass fra Ormen Lange-feltet i Norskehavet, men siden er også Aasta Hansteen-feltet i Norskehavet også knyttet til Nyhamna.

Nyhamna eies av interessentskapet Nyhamna Joint Venture.