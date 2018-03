KLART FOR SJØKABEL I HARDANGER: For åtte år siden var det umulig med sjøkabel i Hardangerfjorden mellom Sima og Norheimsund. Nå har selskapet Northconnect funnet trase for sjøkabel fra Sima til Skottland. Sławomir Ćwirku og Marcin Głuszko fra «Stril Explorer» kartla bunnforholdene i fjor høst. FOTO: EIRIK BREKKE