Samtidig som eiendomsinvestor Knut Jørgen Hauge (47) kjempet i retten om Zachariasbryggen, har han hatt problemer i et annet eiendomsprosjekt.

Rettssakene om Zachariasbryggen har kostet ham over 20 millioner og mange bekymringer.

Nå er Hauge inne i en kritisk fase som forretningsmann. Det dreier seg om fremtiden til et eiendomsprosjekt på Hilleren i Mathopen.

Rune Sævig

Hauge vedgår at det er en påkjenning, men sier han er innstilt på å stå løpet ut for å redde prosjektet.

Det var vanskelig for Hauge å få bankfinansiering, han gikk derfor til obligasjonsmarkedet for å hente penger.

I obligasjonsmarkedet der Hauge har lånt penger, er rentene høyere og fristene kortere.

Hilleren Tomteselskaps obligasjonslån på 150 millioner forfalt første gang i mars 2018, og ny forfallsdato er nå 1. april. Aksjeselskapet eies av Hauge.

Långiverne er blant annet private investorer, som har gått inn med minst én million kroner. De er blitt forespeilet fra 12 til 20 prosent rente. Långiverne har fått utbetalt deler av rentene de har krav på.

Planlegger butikker og omsorgsboliger

Eiendommen på Hilleren i Mathopen eies av selskapet Hilleren Tomteselskap. Det er en 60–70 mål stor eiendom som strekker seg fra Hillerenveien og ned mot sjøen.

Tomten har flere hundre meter sjølinje mot innseilingen til Bergen.

Det eneste som står på tomten i dag er en gammel rød, nedslitt hytte og en forfallen grunnmur.

Flere planer er vurdert for tomten: Boliger, kontorbygg til oljeindustrien, kjøpesenter og omsorgsboliger.

Tomten er regulert og godkjent for bygging av 40 mål næringsarealer.

Fakta: Knut Jørgen Hauge (47) Eiendomsutvikler fra Sotra. Bygget seg opp innen eiendom i Bergen fra starten av 2000-tallet. I 2005 ble han huseier på Zachariasbryggen. I 2013 gikk eierselskapet hans konkurs, og tomteeier Geir Hove overtok bygget. Har de siste årene vært i seks runder i retten for å avgjøre oppgjøret Hove skal betale ham for overtakelsen. Har samtidig vært involvert i andre utviklingsprosjekter, blant annet på Hilleren i Mathopen.

Den ligger nord for rullebanen på Flesland, på motsatt side av Grimstadfjorden.

Eiendommen ligger i såkalt gul sone for flystøy, der myndighetene er restriktive med å tillate utbygging av boliger.

Hauge har i dag tillatelse til å sette opp næringsbygg på tomten. Planen hans er å bygge butikker, legesenter og omsorgsboliger.

Dyrt obligasjonslån

Men utbyggingen av prosjektet på Hilleren er blitt utsatt av Hauges kamp i retten om Zachariasbryggen.

I 2016 trengte Hauges selskap penger. Hilleren Tomteselskap lånte 150 millioner kroner i obligasjonsmarkedet. Mesteparten av pengene gikk til å refinansiere tidligere lån.

Det var den nordiske investeringsbanken Jool Markets som formidlet obligasjonslånet på 150 millioner. De tok 19 millioner kroner i honorar, altså 12,7 prosent av lånebeløpet.

I fjor høst hadde Hauges selskap ikke penger til å komme videre med prosjektet, og klarte heller ikke å betale tilbake lånet på 150 millioner.

Bytter ut gjeld mot aksjer

6. desember ble derfor et forslag for Hilleren-utbyggingen presentert for långiverne.

For å unngå at tomten måtte selges med tap, ble långiverne i stedet tilbudt å bli medeiere i prosjektet.

Hauges eierandel ville da bli redusert fra 100 prosent til mellom 5 og 10 prosent, og selskapets obligasjonsgjeld bli slettet.

Rune Sævig

Like før jul bestemte långiverne seg for at de ønsket å gjøre det på denne måten, men satt noen premisser:

Før lånet forfaller 1. april må Hauges selskap oppfylle flere bindende krav til prosjektet. Blant annet må det være skriftlige avtaler om utleie av det fremtidige næringsbygget, og avtale om byggelån til prosjektet.

Hvis selskapet er gjeldfritt, kan tomten inngå som egenkapital når byggelån skal tas opp.

Tror långiverne kan gå i pluss

– Forslaget ble utarbeidet av en komité med prosjektets investorer. I det enstemmige vedtaket er det en forutsetning at jeg skal lede prosjektet videre. Det er en tydelig tillitserklæring, sier Hauge.

– Ved å omgjøre lånet til aksjer skyver du vel risikoen i prosjektet over på dagens långivere?

– Det kan du si. Men tomten ligger der og om långiverne konverterer lånet til aksjer, blir de eiere av tomten. Det er ikke noe som har forsvunnet, sier Hauge.

Han legger til:

– De som har tapt mest penger på dette prosjektet er mine selskaper.

Hauge tror det er store muligheter for at långiverne kommer ut i pluss:

– Jeg er sikker på at alle får igjen pengene sine, og vel så det. Det tar bare litt lengre tid.