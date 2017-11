LOVER Å VÆRE MER NYSGJERRIG: Direktør for bærekraft i Statoil, Bjørn Otto Sverdrup, lover å nærme seg nye energiløsninger på en mer nysgjerrig måte. FOTO: EIRIK BREKKE

Skal kutte årlige utslipp som tilsvarer 1,5 millioner biler

– Statoil er ikke lenger et oljeselskap, men et energiselskap som om to år skal bruke en fjerdedel av forskningspengene sine på nye energiløsninger.