Et av de mest omtalte tiltakene for å løse oppdrettsnæringens utfordringer med lakselus og rømninger kan bli for dyrt for Mowi.

I 2016 presenterte verdens største lakseoppdretter, Mowi, planene for hvordan de ville bidra til å løse oppdrettsnæringens mange utfordringer.

Sammen med Hauge Aqua, skulle de bygge store eggformede anlegg som skulle ligge i sjøen, og fungere som helt lukkede oppdrettsanlegg.

– Dette kan være fremtidens måte å produsere fisk på, sa konsernsjef i Mowi, Alf-Helge Aarskog den gang.

På onsdagens presentasjon av resultatene for andre kvartal, måtte den samme Aarskog innrømme at prosjektet kanskje aldri blir noe av.

Hauge Aqua/Kreativside

Ville bygge i stål

Opprinnelig søkte selskapet om 14 utviklingstillatelser, og fikk til slutt seks.

På presentasjonen opplyste Aarskog at den opprinnelige planen om å bygge i komposittmaterialer ble så dyr at produksjonskostnadene ville være like høye som i dag. De søkte derfor om å få bygge i stål.

– Da vi fikk under halvparten av de omsøkte konsesjonene, så vi etter hvert at produksjonskostnaden ble for høy. Det er urealistisk å bygge slik de opprinnelige planene la opp til, sier Aarskog.

Søknaden om å bygge i stål ble avslått. Ifølge konsernsjefen var grunnen at stål ville bli for billig.

Fakta: Utviklingstillatelser Utviklingstillatelsene er en midlertidig ordning med særtillatelser som kan tildeles prosjekter som innebærer betydelig innovasjon og betydelige investeringer innen oppdrettsnæringen. Formålet er å legge til rette for utvikling av teknologi som kan bidra til å løse en eller flere av de miljø- og arealutfordringene som oppdrettsnæringen står overfor. Kilde: Fiskeridirektoratet

– Trist

– Jeg synes dette er trist. Dette prosjektet skulle være et viktig bidrag for å finne løsningen på utfordringene med lus og rømninger, men samtidig er det viktig at produksjonskostnadene totalt sett går ned, sier Aarskog.

Han legger til at etter det endelig avslaget kom tidligere i sommer, står de igjen med to alternativer: Enten produsere eggene i kompositt som opprinnelig planlagt, eller skrinlegge prosjektet.

– Vi kommer til å ta en endelig beslutning i løpet av høsten, sier Aarskog.

Fakta: «Egget» Lukket oppdrettsanlegg, utviklet av teknologiselskapet Hauge Aqua og gründer Cato Lyngøy, med base i Lindås kommune.

Den lukkede teknologien vil ifølge Mowi gjøre det lettere å unngå både lus og rømming. I tillegg kan man samle opp avfallet i bunnen av egget, og bruke det som biobrensel for ny energi.

Mowi, tidligere Marine Harvest, søkte opprinnelig Fiskeridirektoratet om 14 utviklingstillatelser. Oppdrettsgiganten fikk imidlertid bare fire utviklingstillatelser.

– Må være behov for støtte

Seniorrådgiver Kjellaug Litland i Fiskeridirektoratet forteller at avslaget er basert på retningslinjene som ligger til grunn for behandling av søknader om utviklingstillatelser.

– Den opprinnelige søknaden bygget på at Egget skulle bygges i kompositt. Det ble gjort store endringer i søknaden da Mowi i stedet ønsket å bygge i stål, som gjorde at det økonomiske grunnlaget i søknaden ble såpass endret at man måtte gjøre en ny vurdering.

– Retningslinjene for utviklingstillatelser er klare på at det må være behov for støtte for å gjennomføre prosjekter. Det er de prosjektene som har størst behov for støtte som skal få det. I dette tilfellet ble det økonomiske grunnlaget svært endret da det ble søkt om å bygge i stål i stedet, og dermed ble det gjort en ny vurdering, sier Litland.

Hun har ingen kommentar til at Mowi nå vurderer å droppe hele prosjektet.

Marita Aarekol

Skal møte Mowi i september

Cato Lyngøy og selskapet han leder, Hauge Aqua, står bak konseptet «Egget». For tiden er selskapet i gang med å lansere planene for en liten utgave av egget, som skal produsere post-smolt.

Denne vil være om lag en tiendedel av størrelsen til det opprinnelige egget, ifølge Ilaks. Dette prosjektet er Mowi ikke involvert i.

Lyngøy vil ikke kommentere hva han tenker om at det høyprofilerte prosjektet med verdens største lakseoppdretter kan bli skrinlagt.

– Jeg har ikke noen annen kommentar til saken enn at vi skal møte Mowi i september, og sammen med dem vurdere veien videre for prosjektet, sier Lyngøy.