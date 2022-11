Twitter lanserer abonnementstjeneste

Brukere som vil ha det blå merket som viser at kontoen er verifisert, må nå betale 8 dollar i måneden.

HAR KJØPT TWITTER: Tesla-gründer Elon Musk tok nylig over som eier av Twitter. Fredag deltok han på investeringskonferansen Baron i New York.

Twitters nye eier Elon Musk varslet tidligere denne uken at selskapet kom til å innføre et gebyr på 8 dollar for såkalte verifiserte kontoer. Lørdag ble tjenesten lansert, en drøy uke etter at Musk kjøpte selskapet.

I en oppdatering til Apple iOS-enheter sier Twitter at brukere som «registrerer seg nå» kan få den blå haken ved siden av sine brukernavn, skriver NTB.

– Akkurat som kjendiser, selskaper og politikere du allerede følger, sier Twitter.

Verifiseringssystemet som har vart frem til nå, ble lansert i 2009 for å forhindre at brukere ga seg ut for å være personer de ikke er.

Før den nye endringen hadde Twitter 423.000 verifiserte kontoer, mange av dem vanlige journalister fra hele verden som selskapet verifiserte uavhengig av hvor mange følgere de hadde.

Det har hjulpet Twitters 238 millioner daglige brukere til å avgjøre hvorvidt kontoene de får informasjon fra, er autentiske. Eksperter har derfor uttrykt bekymring for hvilke konsekvenser det vil få å skrote plattformens verifiseringssystem.

Har avskjediget et stort antall medarbeidere

Fredag skrev en rekke medier om store kutt i arbeidsstyrken i Twitter.

Selskapet har ikke selv bekreftet hvor mange som har blitt avskjediget. Ifølge det franske nyhetsbyrået AFP, som henviser til en epost med et internt dokument, dreier det seg om rundt halvparten av Twitters 7.500 ansatte, skriver NTB.

Tesla-gründer Elon Musk tok over som eier av selskapet 28. oktober.

Natt til lørdag forsvarte han kuttene via en melding på Twitter:

– Når det gjelder reduksjonen i antall ansatte i Twitter, fantes det beklageligvis ingen annen utvei så lenge selskapet taper mer enn 4 millioner dollar per dag. Alle som er blitt avskjediget, har fått tilbud om tre måneders sluttvederlag, noe som er 50 prosent mer enn lovens minimum.

Twitter-gründer beklager

Jack Dorsey, som etablerte Twitter i 2006 sammen med Noah Glass, Biz Stone og Evan Williams, skriver lørdag i en melding på det sosiale mediet at han er lei seg for utviklingen selskapet hadde under hans ledelse.

GRUNNLA PLATTFORMEN: En av gründerne av Twitter, Jack Dorsey, har tidligere uttalt at han mener Musk er riktig eier av Twitter.

– Folk hos Twitter både i fortiden og nåtiden er sterke og motstandsdyktige. De vil alltid finne en løsning uansett hvor vanskelig det er i øyeblikket, skriver Dorsey ifølge CNBC.

– Jeg innser at mange er sinte på meg. Jeg har ansvaret for at alle er i denne situasjonen: Jeg lot selskapet vokse for raskt. Jeg beklager for det, skriver han.

Biden adresserte Musk

Også USAs president Joe Biden har kommentert utviklingen i Twitter denne helgen.

På et valgkamparrangement i delstaten Illinois fredag kveld, skal Biden ha sagt følgende:

– Nå, hva er det vi alle er bekymret for? Elon Musk, som går ut og kjøper en plattform som sender og spyr ut løgner over hele verden. Hvordan skal vi vente at barn vil kunne forstå hva som står på spill?, sa Biden, ifølge The Guardian.

– Det er ikke lenger noen redaktører i Amerika, sa han videre, ifølge CNN.

Biden skal ha vært tydelig på at han mener det er viktig at sosiale medier-plattformer fortsetter å ta steg for å redusere hatefulle ytringer og feilinformasjon.

Det opplyste pressesekretær Karine Jean-Pierre ved Det hvite hus til journalister tidligere fredag, skriver CNN.

Musk adresserte denne tematikken i meldinger på Twitter natt til lørdag.

– Nok en gang, for å gjøre det klinkende klart: Twitters sterke forpliktelse når det gjelder moderering av innhold forblir fullstendig uendret. Faktisk har vi denne uken sett at hatefulle ytringer til tider har falt under de tidligere nivåene, stikk i strid med det du kan ha lest i mediene, skrev han.