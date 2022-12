IEA rapport: Kan bli gassmangel neste vinter

Det internasjonale energibyrået (IEA) varsler at det kan bli knapphet på flytende naturgass (LNG) neste vinter.

IEA-sjef Faith Birol

Saken oppdateres.

– EU har gjort betydelige fremskritt mot å redusere avhengigheten av russisk naturgass, men er ikke ute av faresonen ennå, sier IEA-sjef Faith Birol.

I rapporten skriver IEA at 2023 kan bli en enda større test for Europa som følge av at Russiske gassleveranser kan falle ytterligere, og at den globale tilgangen på LNG vil bli stram. Spesielt hvis etterspørselen fra Kina øker ved en eventuell oppmykning av deres nulltoleranse for coronaviruset.

– Vi har klart å stå imot Russland sin energiutpressing, sier EU-president, Ursula Von Der Leyen.

I en pressemelding trekker hun frem at det er gjort investeringer på rundt 300 milliarder euro for å motvirke konsekvensene av Russland sin gasstans.

– Resultatet er at vi er trygge denne vinteren. Vi snur nå fokuset mot å forberede oss til 2023, sier hun.

I rapporten kommer det frem at EU kan mangle opp mot 30 milliarder kubikkmeter naturgass i 2023.

Birol sier at Europa ikke kan forvente at forutsetningene for at gasslagrene skal bli fylt opp vil være de samme som Europa opplevde denne vinteren med lave temperaturer og mye vind.

– IEAs nye analyse viser at et sterkere press på energieffektivitet, fornybar energi, varmepumper og enkle energisparetiltak er avgjørende for å avverge risikoen for energimangel og ytterligere grusomme prisoppganger neste år.