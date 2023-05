«The Blues Brothers» sparte vindselskapene for 2,5 milliarder i år

(E24): En norsk advokat og en britisk finansrådgiver klarte sammen å presse regjeringen opp i et hjørne. Ingen grunnrenteskatt på vindkraft i år sparer vindselskapene for milliarder.

Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) (i midten) fikk høre torsdag høre hvordan advokat Kjetil Hardeng (til h.) og finansrådgiver Simon Clemet-Davis (til v.) samlet og koordinerte vindlobbyens hittil vellykkede kamp mot grunnrenteskatt.

Møt «The Blues Brothers», som de to kaller seg selv: Forretningsadvokat Kjetil Hardeng og finansrådgiver Simon Clemet-Davis har de siste månedene ledet an i vindkraft-lobbyens kamp mot grunnrenteskatt, skriver E24.

Torsdag vant de to og vindlobbyen en svært viktig seier. Da meldte Finansdepartementet at innføringen av en grunnrenteskatt for vindkraft på land tidligst vil bli innført fra 1. januar 2024.

Utsettelsen innebærer av vindselskapene i år kan spare rundt 2,5 milliarder kroner i skatt. Det er pengene regjeringen hadde beregnet disse selskapene skulle betalt i grunnrenteskatt alt i år. Bransjen selv mener beløpet ville blitt mindre.

Grunnrente er ekstra høye overskudd som kan oppstå når en bedrift får utnytte knappe naturressurser. Olje og vannkraft har slik skatt allerede, oppdrett av laks og ørret skal få det.

Advokat Kjetil Hardeng (t.v.) og finansrådgiver Simon Clemet-Davis kan vise til en rekke vellykkede utspill i kampen mot grunnrenteskatt på vindkraft.

– Samlet en hel bransje

På et seminar i regi av Fornybar Norge, som er vindkraftselskapenes interesseorganisasjon, fortalte The Blues Brothers om hvordan de to har jobbet de siste månedene.

– Gratulerer med vellykket kampanje! Er dere mye flinkere enn lakselobbyen eller har dere rett og slett hatt en bedre sak?

– Vi tror vi har gjort det litt annerledes. Vi har vært veldig gode til å samle en hel bransje. Og vi har vist at forutsetningene som regjeringen har lagt til grunn ikke er riktige, svarer Hardeng.

Mange steg i lobbyen

Hovedgrepet deres har handlet om å prøve å tilbakevise at det er noen superprofitt for vindbransjen. En slik superprofitt må påvises før myndighetene har faglig grunnlag for å innføre grunnrenteskatt.

Videre har de to fått en rekke aktører i bransjen til å gå ut offentlig, både i samlet tropp og hver for seg:

Revisjonsselskapet KPMG og konsulentselskapet Thema har laget rapporter som avviser at det er noen superprofitt for vind på land i Norge.

Veldig mange av aktørene samlet seg om en felles uttalelse.

Selskapene i bransjen har hver for seg sendt inn over 100 individuelle høringsuttalelser

Den internasjonale tungvekteren Blackrock kom på banen . Sammen med andre utenlandske aktører har de advart om økt politisk risiko i Norge.

Fire advokatfirmaer gikk sammen om et felles utspill . Der fremholdt de at en grunnrenteskatt kan bryte med Grunnloven og menneskerettighetene.

Statsråd Terje Aasland og hans politiske rådgiver Jorid Juliussen Nordmelan (i midten) var også invitert med på Fornybar Norge delseierfest.

Høy stemning på delseierfest

Seminaret på Lysebu øverst i Holmenkollen ble likevel ingen endelig seiersfest. Det var mer en delseierfest.

I pressemeldingen til Finansdepartementet torsdag går det frem at målet til regjeringen fortsatt er en grunnrenteskatt i en eller annen form.

På E24s spørsmål til administrerende direktør Åslaug Haga i Fornybar Norge om de er flinkere enn lakselobbyen, eller hadde en bedre sak, svarer hun:

– Regjeringen hadde en dårlig sak. Det som har vært spesielt med denne saken fra ende til annen, er at skatteforslaget ikke var utredet, og at næringen heller ikke var konsultert.

– Hva er målet for næringen? At det kun blir grunnrenteskatt på nye vindparker?

– Vi erkjenner at det er et bredt flertall på Stortinget for en grunnrenteskatt på landbasert vind. Det forholder vi oss til. Men da må den skatten ha en innretning som gjør at vi ikke dreper investeringsevnen fremover, svarer Haga.

– Ikke tilbakevirkende kraft

Vindkraft-bransjen vil kjempe videre mot grunnrenteskatt på vindkraftanlegg som alt er bygget.

– Det er helt uakseptabelt at skatten skal ha tilbakevirkende kraft. Det er en realitet at en del av de eksisterende anleggene kunne gått konkurs om skatten ble innført slik forslaget var, sier hun.

I tillegg vil Fornybar Norge at skatten ikke bare skal baseres på spotprisen på kraft. De vil lobbe for at skatten skal beregnes av de faktiske prisene vindkraftselskapene får.

Særlig de utenlandskeide vindkraftanleggene i Norge selger sin kraft på langvarige kontrakter. Da kan prisene de får, avvike mye fra spotprisen til enhver tid på kraft.