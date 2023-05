Sjefanalytiker: Dette kan velte nordmenns betalingsevne

(E24) Inkasso-topp ser tegn til økende problemer hos privatpersoner. Eksperter mener en faktor vil påvirke nordmenns betalingsevne.

Arbeidere legger kant- og brostein på et prosjekt i Oslo, september 2022. Arbeidsledigheten er nøkkelen for nordmenns betalingsevne, mener sjefanalytiker.

To av landets største forbrukslånsaktører, Bank Norwegian og Santander, ser foreløpig ikke ser tegn til en negativ endring i nordmenns betalingsevne.

Det endelige svaret kan komme med feriepengeutbetalingene og sommerens betalingsforfall, ifølge dem.

Sjefanalytiker Morten Trasti i Intrum er heller ikke bekymret foreløpig, men skulle ledigheten plutselig skyte fart, kan dette trigge et eventuelt brått skifte i misligholdet, mener han.

– Arbeidsledigheten er nøkkelen. Fra et inkassoperspektiv er det enklere å tilpasse seg gradvis økte kostnader enn en situasjon der man mister jobben. Det er en større tilpasning av egen økonomi, og den må også skje raskere, sier Trasti til E24.

Sjefanalytiker Morten Trasti, Intrum.

Han fortsetter:

– Ledigheten er fortsatt lav, og det er ikke inntektsbortfall som er problemet. Problemet er at kostnadene løper ifra inntektene, og for å tette det hullet brukes oppsparte midler og forbruket tilpasses.

– Vekker bekymring

Han støttes av administrerende direktør Klaus-Anders Nysteen i inkassoselskapet Kredinor.

Nysteen registrer at privatpersoner nå tærer på bufferne og det er tegn til økende problemer.

– Fortsatt lav arbeidsledighet vil mest sannsynlig bremse økningen i inkasso, men dette kan endre seg raskt dersom arbeidsledigheten begynner å stige, sier han.

Administrerende direktør Klaus-Anders Nysteen, Kredinor.

Kredinor-toppen legger til at det er helt avgjørende at bedriftene holder seg i live. Han venter økning i inkasso for de fleste bransjer fremover.

– Når vi ser på tallene over med økningen i bedriftenes inkassosaker, er det klart det vekker bekymring, sier Nysteen.

– Kan skje

Sjefanalytiker Trasti i Intrum bemerker at bygg- og anleggsbransjen samt serveringsbransjen allerede opplever tøffere tider.

– Der ser vi at misligholdstallene og konkursene er på god vei oppover. Inkassotallene er på et mye høyere nivå enn i 2020 for begge næringene, sier Trasti.

– Et skifte går nedenfra og opp, og den økonomiske virkeligheten ligger nok hos de mindre bedriftene. Skal man få de store utslagene i arbeidsmarkedet må de større selskapene nedskalere. Det har vi ikke sett ennå, men det er mye som tyder på at det kan skje.

Folk hygger seg på uteserveringen ved Aker Brygge på nasjonaldagen, 17. mai.

Slunkne lommebøker

Saftige rentehopp og kraftig prisvekst har slanket lommebøkene til nordmenn flest.

På knapt et år har boliglånet blitt to–tre ganger så dyrt, samtidig som prisene på alt fra matvarer til strøm og drivstoff, har skutt i været.

I forrige uke viste DNBs korttall for april et betydelig fall i forbruket, det første siden før pandemien. Den samme kalddusjen viste omsetningen i detaljhandelen, som falt mer enn ventet fra mars til april.

Tilpasser seg

Trasti registrerer at norske konsumenter mer og mer tilpasser forbruket, samtidig som man også bruker sparepengene for å tette gapet mellom inntekter og kostnader.

– Tall fra nasjonalregnskapet viser at nordmenn fortsatt har oppsparte midler. Men for hver måned går man mer og mer bort fra å bruke sparepengene, og mer og mer over på å kutte forbruket, som er vanskeligere, sier Trasti, og fortsetter;

– Det er også sånn at vi ser ingen tegn i våre tall til at mange tar opp usikret gjeld for å tette gapet mellom inntekter og kostnader.

Fortsatt høyt mislighold i forbrukslån Finanstilsynets utvalgsundersøkelse av foretak som tilbyr forbrukslån i Norge, viser en nedgang i utlånsvolum til norske kunder på 2,1 prosent i 2022. Justert for foretakenes salg av misligholdte lån, var det derimot en økning på 2,6 prosent. Volumet av misligholdte forbrukslån har falt det siste året. Nedgangen er påvirket av salg av misligholdte lån og redusert utlånsaktivitet. Misligholdsandelen er imidlertid fortsatt høy, og var 7,5 prosent for utlån i det norske markedet ved utgangen av 2022, for utvalget samlet, ifølge Finanstilsynet. Ved utgangen av 2022 hadde 18 inkassoforetak forbruksgjeld til inndrivelse. Disse hadde til sammen 635 700 inkassosaker tilknyttet forbruksgjeld, som er en nedgang på 32 200 inkassosaker fra utgangen av 2021. Misligholdt opprinnelig gjeld på inkassosaker tilknyttet forbruksgjeld ved utgangen av 2022 utgjorde 33,4 milliarder kroner.

Dette begrunner analytikeren med at utlånsveksten for usikret kreditt, justert for prisveksten, og inkassotallene for kredittkort er vesentlig lavere enn før pandemien.

Nysteen i Kredinor oppfordrer folk til å ta inn over seg dagens situasjon, og sette tæring etter næring.

– Det er helt klart at flere vil få betalingsvansker fremover, og da er vårt beste råd å gå i dialog med oss raskt. Da kan vi finne løsninger for å få folk tilbake på fote igjen, sier han.