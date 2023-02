Nyboligsalget fortsetter nedover: – Blant de svakeste vi noen gang har sett

Årets første måned fortsatte som i 2022. Boligprodusentene er bekymret for at rentehevinger betyr dystre fremtidsutsikter for boligbyggere.

FORTSETTER NEDOVER: Nyboligprisen fortsetter trenden fra 2022.

Saken oppdateres

Salget av nye boliger raste med 50 prosent i desember i fjor. 2022 er det svakeste året for nyboligsalg siden finanskrisen (2008–2009), med mindre enn 20.000 solgte boenheter.

For januar har nyboligsalget falt med 57 prosent sammenlignet med samme måned i fjor, viser ferske tall fra Boligprodusentene.

– Boligprodusentene varslet i fjor hørst at vinteren blir tøff for boligbransjen – nå er vi der! Det er lavt salg og igangsetting for alle boligtyper i hele landet, sier administrerende direktør Lars Jacob Hiim i Boligprodusentene.

Leiligheter faller mest

Salget av eneboliger er 29 prosent ned i denne perioden, salget av småhus er ned 18 prosent de siste tre månedene.

Nye leiligheter går aller tregest om dagen, med en brutal nedgang på 64 prosent.

– Dette er blant de svakeste inngangene på et boligår vi noen gang har sett, sier Hiim på en pressekonferanse tirsdag.

– Det vil komme færre boliger i 2023. Det er en dramatisk nedgang. Den reserven vi hadde, er i ferd med å brukes opp, sier han videre.

Om man skal forsøke å se inn i spåkulen, så spørs det om trenden snur i overskuelig fremtid.

Tallene for igangsetting med å bygge nye boliger er også tydelig ned, med et fall på 41 prosent i januar sammenlignet med januar i fjor.

Hiim tror rentehevingene har mye av skylden for den bratte utforbakken.

– Rentehevingene treffer våre kunder dobbelt. Vi håper toppen nærmer seg, men registrerer at dette kan endre seg. Vi ser ikke dette som et treffsikkert virkemiddel slik ting er nå, sier Hiim om rentenivået fra Norges Bank.

Kraftig fall i 2022

De siste 12 månedene er det solgt 18.153 nye boliger i Norge. Det er 10.000 færre enn ved beregnet årlig boligbehov.

– Vi er urolige for at den lave aktiviteten i nyboligmarkedet vil kunne vedvare ved ytterligere rentehevinger, skriver boligprodusentene i sin månedlige rapport.

I tillegg til at salget i januar er mer enn halvert, er salget de siste tre månedene ned 49 prosent, sammenlignet med samme periode i fjor.

De ventede rentehevingene er heller ikke ventet å påvirke tallene i positiv retning. For øyeblikket ligger styringsrenten på 2,75 prosent. Tidligere har interesseorganisasjonen Boligprodusentenes Forening bedt Norges Bank om rentestopp.

Neste rentemøte er 23. mars. En eventuell rentestopp kan man se lenge etter, mener sjeføkonom.

– Med tanke på renteutsiktene er det ikke noen tvil om mars-hevingen. Om det blir en eller to på toppen av det, er det som er interessant. Markedet priser seg hvert fall for én til. Det er mye som trekker oppover, sa Handelsbankens Marius Hov til E24 onsdag i forbindelse med de ferske BNP-tallene.