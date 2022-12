Annenhver nordmann ønsker seg brukte julegaver i år

Hele 48 prosent av nordmenn sier de kunne tenke seg å få bruktgaver til jul. Det viser årets desemberundersøkelse fra Forbrukerrådet.

Nå som mange av oss sliter med økte utgifter, kan kjøp av et par brukte julegaver spille på lag med økonomien din, sier direktør Inger Lise Blyverket i Forbrukerrådet.

NTB

Etaten jobber for en mer sirkulær økonomi, der det skal bli mindre bruk-og-kast. Om du legger noen brukte julegaver under treet i år, så spiller du på lag med miljøet, poengterer Blyverket.

– Ikke bare blir julegavehandlingen mindre kostbar, du sparer òg miljøet ved å ikke bare kjøpe splitter nye ting, sier hun.

Én gruppe scorer høyt

I samme undersøkelse, som er utført av YouGov for Forbrukerrådet, kommer det fram at noen færre, 31 prosent på landsbasis, kunne tenke seg å gi bort brukte gaver.

Forbrukerrådet viser til at om du er student, elev eller lærling, så er sjansen større for at du kunne tenke deg å både gi og få brukte julegaver.

I undersøkelsen svarer 41 prosent i denne gruppen at de kunne tenke seg å gi bort brukte julegaver, mens hele 68 prosent svarer at de gjerne kunne tenke seg å finne brukte julegaver under treet med sitt navn på kortet.

Forbrukerrådet tror flere nordmenn ville vurdert å legge julegavehandlingen til bruktmarkedet hadde de hatt bedre oversikt over hvilke rettigheter man har.

Klare rettigheter

– Du har faktisk to års klagefrist når du kjøper noe brukt fra privatpersoner på bruktmarkedsportaler, som Finn.no eller Tise. Selger må holde avtalen og det som er lovet, og varen skal være som lovet eller som du forventer deg, sier hun.

Det kan for eksempel bety:

* Du kan kreve å få pengene tilbake dersom den brukte mobiltelefonen du kjøper ikke går an å ringe med.

* Du kan kreve å få pengene tilbake dersom sofaen man kjøper brukt, har store svimerker som ikke kommer fram av bildene i annonsen

* Du kan kreve å heve kjøpet og få pengene tilbake ved store forsinkelser ved levering

– Dersom flere visste at man faktisk har rettigheter ved bruktkjøp, så ville kanskje tallene i undersøkelsen ha vært høyere over hele linjen, sier Blyverket.