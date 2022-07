Sør-Europa: Tørreste sommer på tusen år skaper krise på krise

Gradestokken kryper opp mot 40 grader flere steder i Sør-Europa. Denne uken erklærte Italias statsminister Mario Draghi krise i flere regioner.

Italienske avlinger tørker ut og skaper problemer for landets økonomi

Uttørkede avlinger, sviktende vannkraftverk og krav om økonomiske støttepakker er det siste Italia trengte under global hvetekrise, energiknapphet og inflasjon.

Det er 70 år siden Italia gjennomgikk en like varm sommer. I Portugal og Spania må man over tusen år tilbake for å finne tilsvarende tørke, ifølge NTB. Alle landene gjennomgår store utfordringer knyttet til varmen.

30 prosent av Italias avlinger forventes å gå tapt på grunn av tørken, skriver Bloomberg. Dette kommer på toppen av den globale hvetemangelen grunnet invasjonen av Ukraina.

I tillegg er landets kraftproduksjon fra vannkraftverk halvert, fordi elvene fordamper. Italias største elv, Po, har tørket inn og dermed redusert landets kraftproduksjon med syv prosent.

Som om ikke det var nok ble elven oversvømt med saltvann fra Adriaterhavet. Derfor trues en viktig drikkevannskilde. Flere italienske byer har derfor innført vannrasjonering, ifølge NTB.

– Vannkrisen krever nasjonal handling, sier regionalminister Mariastella Gelmini. Hun etterlyser også støttepakker fra EU, ifølge Bloomberg.

Italias største elv, Po, har tørket inn. Gardasjøen er også hardt rammet.

– Ikke tilfeldig

Gjennomsnittstemperaturene har økt kraftig siden årtusenskiftet, forklarer klimavakt Hanne Heiberg i Meteorologisk institutt. Hun mener at klimaendringer trolig er årsaken til rekordvarmen.

– Denne hetebølgen føyer seg inn i et mønster med økende temperaturer sett over mange år, skriver Heiberg i en e-post til E24.

– Det er lite sannsynlig at hetebølgen i Sør-Europa er tilfeldig. Det er derimot sannsynlig at det er forårsaket av økt drivhusgasskonsentrasjon.

Området kan vente seg flere slike hendelser i årene som kommer, ifølge instituttet.

– Det er svært sannsynlig at den økende temperaturen globalt og i Sør-Europa, vil gi flere og kraftigere hetebølger i fremtiden. Det er også ventet mindre nedbør i Sør-Europa, skriver Heiberg.

– Kombinasjonen av mindre nedbør og økende temperatur, øker sjansen betydelig for tørke i Sør-Europa.

Koster Italia dyrt

Regjeringen i det allerede gjeldsrammede landet har bevilget en økonomisk støttepakke på 370 millioner kroner for å støtte regionene som er hardest rammet. Dette gjelder særlig regionene Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte og Veneto.

Klimaendringer kan koste Italia dyrt også på sikt, skal man tro en rapport fra det Italienske finansdepartementet, som viser til anslag fra det internasjonale klimapanelet.

Fra 2030 anslås kostnaden til tørke og ekstremvær å bli på rundt to milliarder euro årlig. Dette kan øke til fem milliarder euro etter 2050.

Professor ved i klimaøkonomi ved Universitetet i Milano, Valentina Bosetti, er bekymret for at turismen også påvirkes.

– Tørken kan forårsake betydelige økonomiske problemer. På lang sikt kan turismen også rammes av dette, sier hun ifølge Bloomberg.

Flere land rammet

Flere land i Sør-Europa er rammet av tørken. Den spanske avisen El Paìs skriver at Spania i sommer har blitt preget av en av de ti største skogbrannene som noen gang er registrert i landet.

Også Frankrike rammes av kraftige skogbranner. Flere byer i Sør-Frankrike ble før helgen evakuert grunnet skogbranner, skrev Bloomberg fredag. Nå i helgen skal brannfolk ha den enorme skogbrannen under kontroll.

Kraftselskapet Électricité de France varsler også potensielle produksjonskutt ved noen av atomkraftverkene sine. Årsaken er at elvene som leverer vann til å kjøle ned kraftverkene tørker ut.

Hellas har heller ikke sluppet unna varmen. EU har sendt 200 brannmenn til Hellas for å slukke branner, skrev Reuters tidligere i sommer.

Skogbrann i Zamora-provinsen i Spania.