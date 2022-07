Storbritannias finansminister trekker seg

På grunn av uenigheter med statsminister Borris Johnson går Storbritannias finansminister Rishi Sunak av.

Sunak har vært finansminister i Storbritannia siden 2020, men nå er det altså slutt.

– Jeg er lei meg for å forlate regjeringen, men jeg har motvillig kommet til konklusjonen at vi ikke kan fortsette på denne måten, skriver Sunak i sin oppsigelse til Boris Johnson, som er publisert på Twitter.

Han understreker at det alltid er alvorlig å trekke seg som minister.

– Å trekke meg som minister mens verden lider under de økonomiske konsekvensene av pandemien, krigen i Ukraina og andre store utfordringer er en beslutning jeg ikke har tatt lett på, skriver Sunak.

– Likevel forventer offentligheten med rette at myndighetene blir drevet på en ordentlig, kompetent og seriøs måte. Jeg innser at dette kan være min siste ministerjobb, men jeg tror at disse standardene er verdt å kjempe for og derfor går jeg av, fortsetter han.

Nyheten kom kort tid etter at det ble kjent at også helseminister Sajid Javid har besluttet å trekke seg fra regjeringen.

– Det har vært et stort privilege å ha denne rollen, men jeg kan dessverre ikke fortsette med god samvittighet, tvitrer Javid.

Johnson i hardt vær

De to statsrådene kunngjorde sin avgang kort tid etter at Johnson ble tvunget til å beklage håndteringen av skandalen rund torypolitikeren Chris Pincher, som i forrige uke ble suspendert fra Det konservative partiet etter anklager om at han skal ha tafset på to menn i fylla.

Johnson innrømmet tirsdag å ha glemt at han alt i 2019 var blitt fortalt om anklagene mot Pincher, som ble regnet som en av hans nære politiske allierte.

Nylig måtte det også avholdes suppleringsvalg i to kretser fordi de konservative representantene derfra måtte gå av. Den ene for å ha sett på porno under et møte i parlamentet, den andre etter å ha blitt dømt til fengsel for overgrep på en 15 år gammel gutt.

Mistillit

Det har også stormet rundt Johnson etter den mye omtalte partygate-skandalen, der han og flere andre høytstående torypolitikere ble ilagt bøter for å ha festet da Storbritannia var under strenge koronarestriksjoner.

Partygate førte til en mistillitsavstemning mot statsministeren i de konservatives partigruppe i parlamentet, som Johnson overlevde på hengende håret.